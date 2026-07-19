Нужно срочно обратиться к ветеринару: названо самое опасное состояние у собаки

Иногда бывает сложно понять, стоит ли и когда отвести питомца к ветеринару, и действительно ли ситуация чрезвычайная. Хуже всего то, что при этом ваш четвероногий друг может страдать.

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Однако собаки используют всё своё тело и определённые черты, чтобы выразить свои чувства, поэтому так важно внимательно следить за ними. Ветеринары из Green Pastures Vets в Вестон-сьюпер-Мер (Великобритания) призвали владельцев собак немедленно приводить своих питомцев, если они заметят эти изменения, пишет Express.

"Самая страшная неотложная ситуация, с которой мы сталкиваемся в ветеринарии, – это так называемый ГРДВ, когда желудок раздувается; без операции собаки действительно могут умереть", – сказали специалисты.

ГРДВ – это когда желудок собаки наполняется газами, вздувается, а затем скручивается. Это болезненное, опасное для жизни состояние, которое в основном поражает собак с большой грудью.

Наиболее распространенными симптомами ГРДВ являются рвота и беспокойство, а также вздутие живота, которые иногда проявляются не сразу.

Если у собаки ГРДВ, ей, вероятно, понадобится операция по расправлению желудка. Но, к сожалению, даже при лечении некоторые случаи ГРДВ все равно заканчиваются летальным исходом.

"ГРДВ может развиться у любой собаки, но чаще всего это происходит у гигантских пород с глубокой грудной клеткой, таких как немецкие овчарки, немецкие доги, сенбернары и доберманы", – пояснили эксперты.

Это чаще встречается у собак, у которых один из родителей или родной брат/сестра перенёс ГРВ, и, как правило, эта болезнь поражает преимущественно собак среднего и пожилого возраста.

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