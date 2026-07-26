Нужно ли поливать огород каждый день: как делать это правильно

В жаркую погоду огород не обязательно поливать каждый день. Частота полива зависит от культуры, состояния почвы и температуры воздуха. Для большинства растений более полезным будет обильный полив несколько раз в неделю, чем постоянное увлажнение только верхнего слоя почвы.

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Когда температура в течение длительного времени держится выше +29 °C, овощные культуры быстро теряют влагу. В то же время чрезмерный полив может быть не менее опасен, чем засуха. Из-за застоя воды корням не хватает кислорода, а риск гниения и развития болезней возрастает. OBOZ.UA рассказывает о правилах полива грядок в жару.

Почему ежедневное увлажнение подходит не всем растениям

Если поливать грядки часто, но понемногу, вода не проникает в нижние слои почвы. Корни остаются близко к поверхности, которая в жару высыхает особенно быстро. В результате растения становятся зависимыми от постоянного полива и хуже переносят даже кратковременную нехватку влаги.

Избыток воды также вытесняет из почвы воздух. Из-за этого корневая система ослабевает, может начать гнить и перестает нормально питать надземную часть. Пожелтение листьев и увядание кустов не всегда свидетельствуют о засухе – иногда причиной является именно переувлажнение.

В какое время полив принесет наибольшую пользу

Лучше всего поливать огород утром, примерно с 6:00 до 10:00. В это время почва ещё прохладная, поэтому вода испаряется медленнее и успевает дойти до корней. Если капли попали на листья, они высохнут до наступления полуденной жары.

Второй подходящий период – с 16:00 до 19:00. Слишком поздний полив нежелателен, поскольку мокрые листья и влажная земля остаются такими на всю ночь. Это создает благоприятные условия для слизней.

В разгар дня грядки лучше не увлажнять. На горячей земле вода быстро испаряется, а резкий перепад температур может стать дополнительным стрессом для растений.

Почему нельзя использовать холодную воду

Вода из скважины часто имеет очень низкую температуру. Если сразу вылить её на нагретые солнцем растения, корни испытают температурный шок. Это может замедлить рост и негативно повлиять на общее состояние посадок.

Воду желательно заранее набирать в бочки или другие ёмкости. За несколько часов она прогреется на солнце и станет более безопасной для овощей.

Как правильно увлажнить почву

Во время полива важно не просто намочить поверхность, а дать воде проникнуть примерно на 15 сантиметров вглубь. Для этого воду подают медленно, непосредственно к основанию растения.

Глубокое увлажнение стимулирует корни расти вниз, где земля дольше остается влажной. Благодаря этому культуры лучше переносят жару и не так быстро реагируют на пересыхание верхнего слоя. Для многих овощей достаточно двух-трех таких поливов в неделю. Однако окончательный график зависит от вида растения.

Сколько воды нужно основным огородным культурам

Помидоры обычно поливают два раза в неделю. Под каждый куст выливают примерно 2–3 литра воды температурой 22–25 °C. Увлажнять нужно почву у корня, не обливая стебли и листья.

обычно поливают два раза в неделю. Под каждый куст выливают примерно 2–3 литра воды температурой 22–25 °C. Увлажнять нужно почву у корня, не обливая стебли и листья. Огурцы нуждаются в большем количестве влаги. В жаркие периоды их поливают ежедневно или через день, выбирая для этого утро или вечер.

нуждаются в большем количестве влаги. В жаркие периоды их поливают ежедневно или через день, выбирая для этого утро или вечер. Кабачкам подходит обильный полив два-три раза в неделю. Воду не следует лить в центр розетки, поскольку её застой может навредить растению.

подходит обильный полив два-три раза в неделю. Воду не следует лить в центр розетки, поскольку её застой может навредить растению. Сладкий перец увлажняют примерно один-два раза в неделю. Если жара становится слишком сильной, кусты дополнительно прикрывают затеняющей сеткой.

увлажняют примерно один-два раза в неделю. Если жара становится слишком сильной, кусты дополнительно прикрывают затеняющей сеткой. Капуста потребляет много воды, поэтому её поливают три-четыре раза в неделю. Из-за недостатка влаги кочаны могут остаться небольшими.

Важные советы

Репчатый лук и чеснок перестают поливать за несколько недель до сбора урожая. Если в этот период почва будет оставаться слишком влажной, луковицы могут начать гнить и хуже храниться.

Лаванда, тимьян, розмарин и шалфей хорошо приспособлены к сухим условиям, поэтому частое увлажнение им не требуется.

Арбузы и дыни во время созревания также не следует поливать. От избытка воды плоды могут потерять сладость, стать водянистыми или потрескаться.

После полива почву следует прикрыть слоем мульчи. Она замедляет испарение, не дает почве быстро перегреваться и помогает дольше удерживать воду у корней.

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