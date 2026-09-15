Нужно ли обращаться в ТЦК по достижении 60 лет для снятия с воинского учета: подробное объяснение

В Украине мужчин, достигших предельного возраста мобилизации, будут автоматически снимать с воинского учета в реестре "Оберег". Обращаться по этому поводу в территориальный центр комплектования и социальной поддержки не нужно.

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Об этом сообщили в Судебно-юридической газете. Статус Исключен должен появиться в "Резерв+" после обновления военно-учетного документа.

Что известно

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Повестки могут получить мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Предельный возраст пребывания в запасе составляет: 60 лет – для большинства военнообязанных и резервистов; 65 лет – для лиц высшего офицерского состава.

По достижении предельного возраста мобилизации человека автоматически исключат из воинского учета. Так, реестр "Оберег" ежедневно будет проверять дату рождения и воинское звание граждан.

Также, соответственно, после изменения статуса автоматически будут отменяться имеющиеся отсрочка или бронирование.

Что нужно сделать

После изменения статуса в приложении "Резерв+" появится соответствующее уведомление. После этого необходимо обновить военно-учетный документ. В нем должен появиться статус "Исключен".

Если же статус не изменился и человек по-прежнему видит в "Резерв+" статус "на учете", необходимо:

повторно авторизоваться в Резерв+;

обновить военно-учетный документ;

если статус не изменился – обратиться в ТЦК и СП для проверки данных.

Если ранее были нарушения

Если у гражданина были нарушения правил воинского учета, зафиксированные ранее, то автоматическое исключение из воинского учета по возрасту не отменяет эти нарушения. Их необходимо урегулировать отдельно.

Часть штрафов можно оплатить онлайн через Резерв+, а по отдельным нарушениям необходимо обращаться в ТЦК и СП.

Ранее OBOZ.UA писал о мобилизации мужчин 50+: кого могут призвать в Украине. Так, при отсутствии отсрочки, бронирования или статуса негодящего к военной службе повестку может получить любой военнообязанный гражданин Украины в возрасте от 25 до 60 лет. Особых условий для мужчин в возрасте 50+ законодательство не предусматривает.

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