Нужно ли мужчинам 18-60 лет за границей предъявлять военно-учетный документ для оформления паспорта: объяснение МВД

Мужчины 18-60 лет больше не должны предъявлять военно-учетный документ для оформления паспорта за границей. Сотрудники заграничных подразделений ГП "Документ" будут проверять статус военного учета в реестре.

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Об этом во вторник, 1 апреля, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. "По заданию президента продолжаем совершенствовать предоставление услуг находящимся за границей украинцам", – написал он в официальном Telegram-канале.

Глава МВД отметил, что Кабинет министров утвердил изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах.

Они, среди прочего, касаются правил оформления паспортных документов – эта процедура была упрощена для граждан Украины за границей.

"Отныне мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, не нужно физически предъявлять военно-учетный документ для оформления паспорта гражданина Украины или паспорта для выезда за границу", – написал Клименко.

По словам руководителя МВД Украины, работники заграничных подразделений ГП "Документ" будут проверять статус военного учета в реестре.

Если данные отсутствуют, их будут вносить автоматически и мужчин будут принимать на учет с формированием военно-учетного документа в электронной форме.

И что важно – без прохождения медкомиссии, указал Клименко.

"После этого украинец в определенные сроки получит заказанный документ. Работаем над минимизацией бюрократии и упрощением процесса предоставления государственных сервисных услуг", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцев штрафуют за "неправильные" паспорта. В Государственной миграционной службе напомнили о случаях, когда следует заменить паспорт-книжечку на ID-карту.

Напомним, с 1 апреля в Украине все выводы ВВК будут оформляться в электронном формате, а документы будут храниться в реестрах. Благодаря е-кабинету ВВК гражданам не придется ходить по медкабинетам, собирать справки и ждать в очередях, рассказали в Минобороны.

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