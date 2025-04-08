НСЖУ: 26% украинских региональных медиа работают без зарплат

В исследовании НСЖУ обнаружена зависимость местных медиа от сворачивания внешней финансовой поддержки на фоне экономического кризиса и военных вызовов.

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Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) завершил масштабное исследование "От экстренных мер до стратегических решений", выявившее критическое состояние региональных медиа и их уязвимость к изменениям в международной финансовой поддержке. Согласно результатам, 26% редакций работают без оплаты труда, держась только на энтузиазме журналистов, а большинство имеет ограниченный запас финансовой прочности.

Исследование, реализованное по запросу Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины, демонстрирует системные проблемы в медиаотрасли, обострившиеся в условиях войны и экономического кризиса.

Финансовая уязвимость местных медиа Украины

Исследование НСЖУ системно оценило реальную финансовую состоятельность региональных медиа в Украине:

Только 18,1% опрошенных редакций указывают, что смогут работать более полугода без внешней финансовой помощи

41% опрошенных оценивают свой запас финансовой прочности на уровне полугода

24,1% редакций рассчитывают продержаться до трех месяцев.

16,9% медиа имеют запас прочности всего на один месяц

Показателен также уровень бюджетов региональных медиа. Подавляющее большинство (более 77%) местных медиа функционирует с достаточно ограниченными месячными бюджетами – до 100 000 грн. Этот уровень финансирования часто только покрывает базовые потребности: минимальные зарплаты работникам, оплату печати и распространения изданий, коммунальные платежи и не оставляет возможностей для развития и улучшения качества контента.

Влияние заморозки финансирования USAID на украинские региональные медиа

Отдельным аспектом исследования стал анализ влияния недавней заморозки финансирования USAID на украинский медиасектор. Исследование выявило, что треть опрошенных региональных медиа (33,3% или 27 медиа) получали поддержку от USAID по состоянию на январь 2025 года, тогда как две трети (66,7%) такой поддержки не имели.

Для медиа, получавших поддержку USAID, ее прекращение имело серьезные последствия:

Часть редакций осталась со значительными долгами перед типографиями (в некоторых случаях до 95 тыс. грн)

Невыплаченные зарплаты работникам за январь-февраль 2025 года

Долги перед исполнителями за уже выполненные работы

Значительные собственные расходы, которые должны быть возмещены (одна редакция упоминает 580 тыс. грн)

Особенно уязвимыми оказались прифронтовые медиа, для которых грантовая поддержка часто являлась единственным стабильным источником дохода из-за отсутствия рекламы и невозможности осуществления подписки в условиях боевых действий.

Примечательно, что на момент проведения исследования только 15% региональных редакций имели актуальную грантовую поддержку, что демонстрирует критическую зависимость сектора от международного финансирования в целом.

Вынужденные антикризисные меры

46,8% редакций вынуждены уменьшать заработные платы работникам

Более 40% редакций планируют сокращение штата

36,4% медиа уменьшают объемы материалов

35,1% отказываются от запланированных проектов и инициатив

16,9% медиа уменьшили периодичность выхода газет (с еженедельных до ежемесячных)

Угроза информационной безопасности

Самым серьезным следствием замораживания финансирования является создание угрозы информационной безопасности прифронтовых и освобожденных территорий.

"Как только мы выехали в 2022 году из Гуляйполя, там сразу заработали российские частоты. То есть если украинские медиа исчезают, их место занимает российская пропаганда. Такого не должно быть. Мы боремся не только за выживание редакций, но и за информационную безопасность Украины", – цитируется в исследовании Татьяна Великая, редактор газеты "Голос Гуляйполья" (Запорожская область).

Основные потребности местных медиа

Опрос выявил ключевые потребности местных медиа для продолжения их деятельности:

Финансовые нужды: 91,6% определили средства на заработную плату как наиболее приоритетную потребность

72,3% отметили необходимость финансирования услуг типографии

Большинство реальных местных медиа Украины (свыше 77%) функционирует с достаточно ограниченными месячными бюджетами – до 100 000 грн. Технические нужды: 44,6% сообщили о необходимости приобретения новой техники для работы в условиях частых отключений электроэнергии

38,6% нуждаются в поддержке с услугами доставки изданий, особенно в прифронтовых зонах Инфраструктурные нужды: 24,1% редакций отметили необходимость пособия по аренде помещения и оплате коммунальных услуг

Проблемы с "Укрпочтой" и системой распространения изданий

Ожидание государственной поддержки

Большинство опрошенных (75,9%) считают важнейшим шагом обязательность обнародования информации местными органами власти в зарегистрированных СМИ. 50,6% опрошенных редакций выступают за предоставление прямой финансовой помощи от государства, в то время как 34,9% видят роль государства в создании благоприятных условий на медийном рынке.

Другие приоритетные меры включают:

Улучшение работы "Укрпочты" (63,9%)

Включение мероприятий по восстановлению местных медиа в программы восстановления регионов (59%)

Снижение налоговой нагрузки (49,4%)

Компенсацию услуг по доставке печатных изданий (45,8%)

Выводы и рекомендации

Исследование НСЖУ демонстрирует, что без срочных мер поддержки со стороны государства и международных партнеров Украина рискует потерять значительную часть своей медийной инфраструктуры, что будет иметь серьезные последствия для информационной безопасности и демократического развития.

"Исследование подтверждает наш тезис, что вопрос поддержки местных медиа – это не просто экономическая проблема, а вопрос национальной безопасности. Важно разработать комплексный подход, объединяющий административные, экономические и инфраструктурные меры по обеспечению постоянства местных медиа в условиях войны", – подчеркнул председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

"Мы представили Европейскому Союзу критичность поддержки местных медиа. Мы довели до Европейской комиссии и европейской службы внешней деятельности информацию о том, что мы критически нуждаемся в финансовой поддержке для украинских медиа, особенно в прифронтовых регионах", – отмечает заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Андрей Наджос.

Методология и масштаб исследования

В исследовании, проведенном в марте 2025 года, приняли участие 81 медиа из 21 области Украины. 32 издания (40% опрошенных) представляют прифронтовые громады. По типу медиа распределение участников было следующим:

68 (84%) – печатные издания

8 (10%) – онлайн-медиа

4 (5%) – телеканалы

1 (1%) – радиовещатель

95% опрошенных медиа зарегистрированы как субъекты в сфере медиа в соответствии с Законом о медиа. Исследование проведено авторской группой НСЖУ: Сергеем Томиленко (председатель НСЖУ), Ириной Хроменко (координатор проектов НСЖУ) и Линой Кущ (первый секретарь НСЖУ).

"Исследование проведено в развитие масштабной встречи представителей медиа с руководством Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины, в ходе которой более 80 представителей местных медиа делились своими проблемами и просили о помощи в контексте кризиса", – отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.