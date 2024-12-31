Праздник приближается: какие страны мира первыми встретили Новый год

Кирибати – небольшое островное государство, состоящее из 30 островов в субрегионе Микронезии Океании в центральной и западной частях Тихого океана – стала первой страной, встретившей наступление Нового года. 2025-й там начался 31 декабря в 12:00 по киевскому времени.

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Первая страна на планете, которая встретила 2025-й

Общая площадь суши Кирибати составляет всего 812 квадратных километров. Для сравнения, площадь Киева – 835 квадратных километров. Кирибати – это единственная страна, часть которой перешла в GMT+14 – самый ранний часовой пояс в мире. Он на 14 часов опережает среднее время по Гринвичу.

Кирибати также является единственной страной, имеющей территорию во всех четырех полушариях.

До 1995 года Кирибати располагалась на линии перемены дат, поскольку острова страны находятся на значительном расстоянии друг от друга. Из-за этого восточная и западная группы островов имели разницу во времени в 24 часа.

Чтобы решить эту проблему, с 31 декабря 1994 года государство переместило международную линию перемены дат на 150° восточной долготы (более чем на 1000 километров). В результате этого ко времени на восточных островах Кирибати добавилось 24 часа – фактически, они пропустили целые сутки.

С тех пор Кирибати стала первой страной, которая празднует Новый год, и она первой вступила в третье тысячелетие.

Кто уже отпраздновал Новый год

Уже через 15 минут после Кирибати в 2025 год вступили острова Чатем (Новая Зеландия), где действует специальный часовой пояс UTC+13:45.

Далее, в 13:00 по Киеву, Новый год пришел в другие города Новой Зеландии, страны Тонга и Самоа.

Через час праздник встретили Фиджи, Маршалловы Острова и самый восточный город РФ Анадырь.

В 15:00 по Киеву – большая часть Австралии, страны Вануату, Соломоновы Острова, частично Федеративные Штаты Микронезии.

Новый год в 16:00 по киевскому времени наступил на некоторых территориях Папуа-Новой Гвинеи, на Северных Марианских Островах и Гуаме.

Час спустя празднование Нового года начали Япония, Южная Корея, КНДР, Палау, Восточный Тимор и небольшой регион Индонезии.

Как писал OBOZ.UA, в Испании в полночь принято съесть 12 ягод винограда, а в Греции перед Новым годом вешают лук на дверь. Об интересных традициях этого праздника в разных странах читайте в нашем материале по ссылке.

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