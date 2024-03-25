Полномасштабная война повлекла за собой появление новых схем, с помощью которых мошенники обманывают украинцев. В начале марта полицейские Одесчины задержали мошенников, торговавших в интернете вымышленными дронами и автомобилями для военных. А сотрудники СБУ взяли с поличным двух мошенников, которые требовали 60 тысяч долларов у родственников военнопленных якобы для включения военнопленных в "список обмена". На 11 миллионов гривен обманул украинцев псевдоблаготворительный фонд, который действовал на основе колл-центров, где операторы рассказывали жертвам о "благотворительных проектах", на которые необходимо перечислять средства.

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Обдурили на мільярди

Шахрайство — це, по суті, обман, за допомогою якого заволоділи вашими коштами або майном. Схем безліч, але якщо ми говоримо про гроші, то найбільше українці втрачають саме безготівкові кошти.

За даними Української банківської асоціації членів платіжних систем "ЄМА", у 2023 році шахраї обікрали рахунки українців на більш як три мільярди гривень. Зловмисники в середньому знімали із рахунків — 650 грн (якщо відсутній прямий контакт шахрая з особою). А у випадку соціальної інженерії, коли злодій телефонує, дає підказки і через обман дізнається персональні дані, то середня сума збитків платіжного шахрайства сягає 8500 грн.

За офіційною статистикою, за 2023 рік зареєстрували 82609 кримінальних проваджень, порушених за ст. 190 ККУ "Шахрайство" Кримінального кодексу України, із них 14756 проваджень направлено з обвинувальними актами до суду. Такі дані наводить Офіс Генерального прокурора.

Звісно ж, це не всі випадки шахрайства. Тут варто розуміти, що часто люди навіть не звертаються до правоохоронців з відповідними заявами. Хтось втратив віру в органи правопорядку, хтось не хоче розголошувати те, що став жертвою шахраїв, бо йому соромно, а хтось вважає, що сума викраденого не варта бюрократичної тяганини з поліцією.

Схеми на військовій темі

Шахраї з початку широкомасштабного вторгнення підлаштували свої схеми під нові реалії.

– фіктивні волонтерські збори. Шахраї створюють фейкові сторінки в соцмережах. Іноді беруть реальні фото, наприклад, поранених бійців без відома цього воїна чи його родичів і відкривають збір коштів нібито на допомогу. Моя порада, допомагайте тим воїнам чи волонтерам, яких знаєте особисто, волонтерським фондам, які мають надійну репутацію.

– псевдоевакуація з окупованих чи прифронтових територій. Тут шахраї моніторять соцмережі і пропонують допомогу з виїздом тим, хто хоче виїхати сам або врятувати родичів. Злочинці вимагають за свої послуги передплату і після отримання коштів зникають. Краще по допомогу з евакуації звертайтесь до офіційних представників влади або перевірених волонтерських організацій.

– "продаж" товарів для потреб військових. По суті, злочинці, замість дронів, автомобілів, аптечок, турнікетів та інших товарів, продають повітря. Для них головне, щоб ви перерахували передплату і потім до них вже не додзвонитись. Краще дотримуйтесь правила: "спочатку товар — потім гроші".

– псевдовикуп полоненого. Деякі зловмисники не гребують наживатись на чужому горі і, користуючись відчаєм родичів військового, за тисячі, а іноді десятки тисяч доларів пропонують допомогу в поверненні родича з російського полону. Деталі можуть бути різними: одні шахраї будуть розповідати, що беруть гроші не для себе, а для українських чиновників, щоб ті додали полоненого в "списки на обмін", інші — що гроші передадуть росіянам.

– "відмажемо від армії" — одна з найпопулярніших шахрайських схем. Коли чоловікам, які хочуть ухилитись від служби в армії шахраї пропонують свою допомогу, щоб зняти з військового обліку або "зробити інвалідність". Нюанс схеми в тому, що шахраї чітко розуміють, що до поліції ніхто не звертатиметься, адже тоді людина, по суті, зізнається в спробі ухилення від військової служби.

Тож якщо ви стали жертвою шахраїв, негайно звертайтесь із заявою до поліції, бо час відіграє вирішальну роль.

Шахраї ошукують навіть покійників

За приблизними підрахунками, щомісяця на 250 тисяч жителів помирає одна людина, яка має власне житло, але не має спадкоємців. Тому шахраї через ЖЕКи чи ритуальні служби постійно моніторять інформацію про покійників, яких не поховали родичі. І через різні схеми незаконно привласнюють такі квартири. У масштабах країни це може бути 1,5-2 тисячі квартир на рік, загальною вартістю до 100 млн доларів.

За офіційною статистикою, упродовж 2023 року зареєстровано 1176 проваджень за Ст. 190 ККУ "Шахрайство", пов'язаних із заволодінням нерухомості, з них направлено до суду з обвинувальним актом 159 проваджень.

Вічні схеми нікуди не зникли

"Ваша картка заблокована!" Усім добре відома шахрайська схема й досі працює. Час від часу правоохоронці виявляють цілі кол-центри, які телефонують українцям за купленими чи викраденими базами номерів телефонів. Процвітає і шахрайство в інтернеті, коли створюють сайти-клони відомих інтернет-магазинів, банківських сервісів чи майданчиків онлайн-торгівлі. І коли людина на такому сайті-клоні здійснює "покупку", то шахраї дізнаються реквізити її платіжної карти.

Як розпізнати шахрайство

Схем у шахраїв багато і вони різні, але можу порадити три універсальні ознаки, які допоможуть Вам розпізнати шахрайство:

вам самі повідомляють про проблему і пропонують її вирішити;

вас обмежують в часі — підганяють з прийняттям фінансового рішення;

пропонують вирішити питання в незаконний спосіб (ця ознака стосується не усіх видів шахрайства).

Як державі перемогти шахраїв?

Нині одні й ті ж прокурори можуть здійснювати процесуальне керівництво одночасно над різними кримінальними провадженнями. Вони розслідують дорожньо-транспортні пригоди, вбивства, крадіжки, продаж наркотиків тощо. Тому дуже важливо запровадити спеціалізацію в прокуратурі, щоб були створені спеціальні відділи прокурорів, які б займались виключно розслідуванням шахрайства. І ця спеціалізація має бути мультидисциплінарною, щоб прокурори розумілись не тільки на тому, як професійно зібрати доказову базу щодо конкретної шахрайської схеми, а й розбиралися у схемах легалізації викрадених коштів.

Важливим елементом є розширення повноважень Нацбанку і Фінмоніторингу для боротьби із шахрайством в банківській сфері.

І насамкінець зауважу: завжди ліпше уникнути збитків і не дати себе ошукати, тому було б добре, аби держава та приватні компанії постійно інформували нас з вами про нові схеми шахрайства.

Завжди зберігайте пильність і не поспішайте витрачати гроші — це правило просте, але ефективне.