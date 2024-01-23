Новомосковск на Днепропетровщине получил новое название: окончательное решение за Радой

Город Новомосковск, что в Днепропетровской области, получил новое название. Местные депутаты решили переименовать его в Новую Самарь.

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Такое решение было принято на сессии горсовета во вторник, 23 января. За него проголосовали 21 из 28 депутатов.

Теперь новое название города должна утвердить Верховная Рада.

"На внеочередной сессии городского совета было принято решение о представлении на рассмотрение Верховной Рады Украины названия Нова Самарь как нового для нашего города. Окончательное решение будет именно за депутатами Верховной Рады", – отметил мэр города Сергей Резник.

Процесс переименования был начат 27 июля 2023 года. Депутаты уже дважды собирались на сессии горсовета, чтобы проголосовать за новое название. Но раньше им не удавалось прийти к консенсусу.

Новомосковск был основан в 1576 году на правом берегу г. Самары, левого притока Днепра. Первые официальные названия – Самарчик, позже Новоселица, в народе просто Самар (Самарь). В 1794 году получило русское название Новомосковск.

Напомним, в Киеве переименовали еще 29 объектов. Соответствующие решения были приняты депутатами в четверг, 18 января, на заседании Киевского городского совета.

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