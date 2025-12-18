Новолуние в Стрельце 19 декабря: на какие знаки зодиака повлияет сильнее всего

Новолуние в Стрельце – это ежегодное событие, которое начинает цикл, полный изобилия, удачи, жизнерадостности и жажды знаний. Под властью Юпитера, планеты расширения, Стрелец также известен своим желанием искать и праздновать истину, а также склонностью действовать поспешно.

Новолуние в Стрельце 19 декабря 2025 года призывает к смелым целям, акцентируя внимание на приключениях, обучении и воплощая оптимизм во всем, что с нами происходит. Есть четыре знака зодиака, которые почувствуют это влияние больше других. Это – Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы, пишет OBOZ.UA.

Чего ожидать от новолуния в Стрельце в 2025 году?

Поскольку это новолуние тесно связано с Венерой, планетой отношений и творчества, и Марсом, планетой действия, оно дарит пылкое, романтическое и художественное настроение. Однако, новолуние в Стрельце также противостоит Нептуну, планете иллюзий, и Сатурну, планете упорного труда и вызовов, что может вызвать определенную путаницу и создать препятствия. Тем не менее, если вы немного растеряны относительно того, чего хотите достичь, или не можете сразу найти равновесие, не волнуйтесь.

На какие 4 знака зодиака больше всего влияет новолуние в Стрельце?

Знаки, на которые это новолуние в Стрельце будет иметь наибольшее влияние, – это изменчивые знаки: Близнецы (переменчивый воздух), Дева (переменчивая земля), Стрелец (переменчивый огонь) и Рыбы (переменчивая вода).

Близнецы – успех в личной жизни

Поскольку это новолуние попадает в ваш седьмой дом партнерства, вы вынуждены сейчас переосмыслить все ваши личные связи, включая романтические. Поскольку солнце находится в этом положении с середины ноября, сезон Стрельца подталкивает вас подумать о том, как лучше всего построить новые отношения или освежить уже существующие.

Дева – комфорт и безопасность уже в пути

Полнолуние в Близнецах 4 декабря, вероятно, было для вас настоящим испытанием, поскольку заставило ситуацию, связанную с балансом между работой и личной жизнью, достичь апогея. Этот новый новолуние, который попадает в ваш четвертый дом домашней жизни и находится на той же оси, что и полнолуние в этом месяце, затронет похожие темы: безопасность, работа, домашняя жизнь, эмоциональное благополучие, публичный имидж и баланс. Это возможность определить свое видение будущего.

Стрелец – время зажечь свой внутренний огонь

В то время, как мы быстро приближаемся к завершению вашего сезона, вы продолжаете поглощать внимание и доказывать, что вы, как всегда, душа компании. В дни, окружающие ваше ежегодное новолуние, активируя ваш первый дом самовосприятия, у вас есть возможность стремиться к большему, чем когда-либо. Это лунное событие создает условия для того, чтобы вы направили свою открыто смелую точку зрения на мечты о еще большем для себя — и лучше понимали, почему вам нужно именно то, чего в решили стремиться.

Рыбы – время занять центральное место

Это время года обычно соблазняет нас как можно скорее отойти от рутинной работы. Тем не менее, вы можете чувствовать всплеск трудолюбия – или по крайней мере желание заявить о себе перед завершением сезона Стрельца. Это потому, что ваш десятый дом карьеры активирован, а новолуние 19 декабря — это ваш ежегодный шанс выйти в центр внимания. Покажите начальству, на что вы способны, когда дело доходит до лидерских качеств. Поделитесь своим видением масштаба и примите свое чувство власти. Вскоре вы будете более сосредоточены и готовы двигаться вперед к звездам.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

