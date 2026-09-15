Новолуние откроет наконец-то дверь "удачи" для троих знаков зодиака: деньги сами будут идти в руки

Мы вошли в новолуние, астрологии традиционно связывают этот период с новыми начинаниями, намерениями и ситуациями, которые только начинают формироваться.

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Среди всех астрологи выделяют три знака зодиака, которым новолуние открывает просто дверь в перспективы и все дела будут успешные.

Дева

Девы могут почувствовать, что больше не хотят продолжать жить по старому сценарию. Речь идет не обязательно о радикальном изменении всей жизни. Еще вероятнее, что начнется процесс равномерно, появится решение поменять рабочий график. При этом вам нужно отказаться от дела, которое занимает слишком много сил.

Близнецы

Для Близнецов новолуние может затронуть тему дома, семьи и ощущения безопасности.

Для вас откроется тема переезда, ремонта, смены жилья или важное решение внутри семьи

Возможна и ситуация, когда старый вопрос, связанный с семьей, наконец-то получит решение. Главное – не пытаться соблюдать старый порядок только потому.

Стрелец

Может появиться чувство, что старое направление уже не дает нужного развития. Или наоборот – станет ясно, что пора серьезнее отнестись к возможности, которая уже есть рядом.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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