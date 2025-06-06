'НовИй' или 'нОвий': где правильно ставить ударение в украинском слове

Запоминать ударения в словах украинского языка – дело нелегкое. Они не имеют фиксированного положения и каждый раз нужно обращать отдельное внимание, на какой конкретно слог падает акцент.

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Особенно сложными могут быть те слова, которые в украинском и русском языках звучат почти одинаково. После десятилетий русификации в таких словах могут случаться неправильные ударения. Как избавиться от одной очень распространенной ошибки такого типа, рассказала радиоведущая и блогер Оля Багний.

В своем TikTok она поделилась интересным и легким мнемоническим приемом, который поможет запомнить, как правильно говорить: "нОвий" или "новИй". Только одно из ударений используется в украинском языке и является словарной нормой.

"Ударение в слове "новий" такое же, как у антонима этого слова – "старий". Мы же не говорим "стАрий", мы говорим "старИй", здесь нет сомнений. Поэтому запомните: "старИй" и "новИй". Вот так правильно по-украински", – пояснила блогер.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно ставить ударения в словах, которые имеют частицу "метр " - сантиметр, километр, термометр, спидометр, амперметр и других.

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