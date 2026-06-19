Новая жизнь после тяжелых ранений и плена: история защитника Мариуполя Дермановского

Морской пехотинец Геннадий Дермановский с самого начала полномасштабного вторжения встал на защиту Мариуполя. В боях за город получил тяжелые ранения и попал в плен. В рамках проекта "Сердце Азовстали", являющегося частью Фонда Рината Ахметова, защитник стал владельцем новой квартиры для своей семьи.

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Геннадий встал на защиту Украины еще в 2015 году. Полномасштабное вторжение он встретил в Мариуполе. Во время боевых действий на территории "Азовстали" защитник едва не погиб. Россияне обстреливали комбинат из корабельной артиллерии. Один снаряд попал в укрытие, где находился Геннадий со своими сослуживцами. Четверо военных в результате удара погибли. Дермановский получил перелом семи ребер, пневмоторакс и тяжелое ранение ноги.

В конце мая защитник по приказу командования вышел из "Азовстали" в плен. За месяц в нечеловеческих условиях он похудел на 20 килограммов. Вернувшись из плена, защитнику провели все необходимые операции. Но самое главное – он снова увидел сына, который только в конце апреля 2022 года смог выехать из Мариуполя. Теперь мальчик вместе с папой живет в собственной квартире. У защитника немало увлечений. Основные из них – спорт и мотоциклы. ОО "Сердце Азовстали" и в дальнейшем будет поддерживать Геннадия в его спортивных начинаниях.

"Символично, что "Азовсталь" стала последним прибежищем для защитников Мариуполя. А теперь нас поддерживает проект "Сердце Азовстали". Спасибо Ринату Ахметову за такую инициативу. Я был впечатлен тем, что не только предоставляют жилье, но и есть программы, которые привлекают демобилизованных военнослужащих к полезным делам", – рассказывает Олег Дермановский.

Травматический опыт войны не исчезает, но он не должен определять весь дальнейший путь человека. Посттравматический рост помогает военным пройти путь от боли к новой опоре, самореализации и ощущению будущего. Именно в этом направлении работает "Сердце Азовстали", входящее в состав Фонда Рината Ахметова.