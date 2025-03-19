Новая почта разыгрывает квартиру среди своих клиентов. Как стать участником

Новая почта запускает грандиозный розыгрыш – главный приз квартира в Киеве! Кроме того, у участников будет шанс выиграть один из 9 сертификатов номиналом 5000 грн.

Как принять участие?

С 10 марта по 6 апреля 2025 года каждый, кто осуществит по меньшей мере три доставки Новой почтой и зарегистрирует свой номер телефона, автоматически становится участником розыгрыша. Чем больше отправлений – тем выше шансы на победу!

Призовой фонд:

9 сертификатов по 5000 грн;

Главный приз – 1-комнатная квартира в ЖК Варшавский в Киеве.

Как будет происходить розыгрыш?

Каждый четверг будут определяться победители сертификатов:

20 марта – среди участников, выполнивших условия с 10.03 до 16.03;

27 марта – среди участников с 17.03 по 23.03;

3 апреля – среди участников с 24.03 по 30.03.

Розыгрыш главного приза, квартиры состоится 10 апреля среди всех участников акции.

Новая почта возмещает все расходы, связанные с оформлением квартиры и уплатой налогов.