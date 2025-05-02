Ночью заморозки, а днем прохладно: какой будет погода в Украине 2 мая

Погода в Украине в пятницу, 2 мая, будет преимущественно прохладной – в течение дня температура воздуха будет колебаться от +11 до +20 градусов. Впрочем, в некоторых регионах прогнозируют ночные заморозки на поверхности почвы.

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Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на Facebook-странице украинского гидрометцентра. В северных, большинстве западных и центральных областей на поверхности почвы будут заморозки 0-5 градусов.

"2 мая в Украину будет поступать воздух арктического происхождения с северных широт вслед за холодным атмосферным фронтом, что приведет к повышению давления и уменьшению облачности. Это обусловит в большинстве областей холодную ночь с заморозками на поверхности почвы и прохладный, хоть и малооблачный день", – отмечают синоптики.

В пятницу ожидается небольшая облачность. Осадков в Укргидрометцентре не прогнозируют, лишь на крайнем востоке страны и Крыму ночью местами возможен небольшой дождь.

Ночью температура по Украине будет колебаться от +1 до +6 градусов; в южной части от +5 до +10. Днем синоптики прогнозируют от +11 до +16 градусов, на западе и юго-западе Украины от +16 до +21.

Также синоптики предупредили о пожарной угрозе по Украине. Со 2 по 4 мая в Украине, кроме Крыма Донетчины, Луганщины и Львовской области, объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко известила, что 2 мая ожидается похолодание в нескольких регионах страны. В частности, на почве возможны заморозки в северных и центральных областях, а также Харьковщине.

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