Ночь будет холодной: синоптики уточнили прогноз на среду в Украине. Карта

В среду, 15 октября, в Украине из-за прохождения холодного фронта с северо-запада ночью температура воздуха местами опустится до +2 градусов. Днем столбики термометров покажут от +8 до +13 тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. По всем областям облачно с прояснениями, возможны кратковременные осадки.

Погода в центре страны

15 октября в центральной части Украины сохранится облачная погода, без существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах +8... +10 градусов. В Виннице и Житомире ожидается умеренная облачность и до +8, в Кропивницком – немного яснее, до +9 градусов. Ветер 5-10 м/с.

В Черкассах прогнозируют сплошную облачность при температуре около +8, в Полтаве – подобная ситуация: облачно с небольшими прояснениями.

Погода на севере

На севере будет преобладать пасмурная, прохладная погода без значительных осадков. В Чернигове, Сумах и Ривне – облачно, температура не превысит +7...+8 градусов. На Киевщине днем около +9 градусов, ночью – до +4, вероятность дождя незначительная – до 15%.

В Киеве днем облачно с прояснениями, без существенных осадков: температура +8...+10 градусов.

Прогноз для восточных регионов

На востоке будет немного теплее, но не менее облачно. В Харькове – без осадков, +8 градусов. В Луганске до +11 градусов, ветер южный. В Донецке – до +12 тепла, возможен кратковременный дождь во второй половине дня.

В Запорожье – около +10 градусов и небольшая вероятность дождя, в Днепре – частичная облачность, +9 градусов. Ветер западный до 4 м/с.

Погода в западных областях

На западе страны будет преобладать в основном сухая осенняя погода с единичными прояснениями. Во Львове, Тернополе и Хмельницком ожидается переменная облачность – до +8 тепла.

В Ужгороде теплее всего – +12 градусов, в Ивано-Франковске – облачно, +10 градусов, в Черновцах – переменная облачность без осадков, до +9 градусов.

Ситуация на юге

Южные области будут оставаться относительно теплыми, хоть и с преимущественно облачным небом. В Одессе до +13 градусов, в Херсоне такая же температура, но ветрено.

В Николаеве тоже около +13 градусов. В Крыму днем облачно с прояснениями, без существенных осадков, температура воздуха от +11 до +13 градусов.

