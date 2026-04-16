Никотиновые паучи: что это такое и почему о них все говорят

Никотиновые паучи - относительно новая категория изделий на украинском рынке, которая постепенно набирает популярность среди потребителей. Из-за внешнего сходства их часто путают со снюсом или другими никотиносодержащими изделиями, что создает ложное представление об этой категории продуктов.

Чтобы избежать путаницы, редакция решила разобраться, что такое никотиновые паучи, как они используются и чем отличается от других никотиносодержащих изделий.

Что такое никотиновые паучи

Никотиновые паучи (или никотиновые подушечки) – это небольшие пакетики, размером с жевательную резинку, которые размещают под верхней губой. Они не требуют поджигания или использования каких-либо устройств.

При контакте со слизистой оболочкой рта из пауча постепенно высвобождается никотин, который всасывается в организм. Обычно один пауч используют до 20–30 минут.

Как работают никотиновые паучи

Принцип их применения существенно отличаются от табачных изделий, поскольку они не содержат табака и не предусматривают горения или нагрева, как это происходит в сигаретах или системах нагрева табака.

Что входит в состав

Никотиновые паучи не содержат табачных листьев. В их составе обычно содержится:

никотин

наполнитель (целлюлоза)

вода

ароматизаторы

глицерин

Чем никотиновые паучи отличаются от снюса?

Самая частая путаница возникает именно со снюсом, поскольку внешне эти изделия могут выглядеть достаточно сходно.

Снюс (или снус) – это табачное изделие, которое содержит измельченный табак. Его также размещают под губой, но состав и природа этого изделия отличаются.

Подобно паучам, обычно снюс продается в виде небольших пакетиков, однако может продаваться в виде табачной пасты без готовых порционных подушечек.

Кроме измельченного и увлажненного табака, в снюс добавляют воду, соль и другие компоненты.

Никотиновые паучи, в отличие от снюса:

не содержат табака

зато имеют в составе никотин и разрешенные в пищевой промышленности добавки

являются отдельной безтабачной категорией

В отличие от снюса, никотиновые паучи, такие как ZYN, согласно данным не оставляют следов на зубах и обычно не имеют характерного табачного запаха.

В Украине продажа снюса запрещена, тогда как никотиновые паучи продаются на рынке легально.

Откуда пришли никотиновые паучи

Никотиновые паучи появились в странах Скандинавии, в частности в Швеции, как следующее поколение после снюса, более 20 лет назад. Это изделие является частью местной культуры и почти полностью заменило сигареты.

Кроме Скандинавии, сегодня категория никотиновых паучей быстро набирает популярность в мире, в частности в США и странах Европы. Например, в США одним из самых известных брендов в этой категории является ZYN компании Филип Моррис Интернешнл.

Поскольку никотиновые паучи содержат в своем составе никотин, который вызывает привыкание, они предназначены исключительно для совершеннолетних потребителей.