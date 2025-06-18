Никогда не выйдет из моды: эксперты раскрыли четыре секрета удачного интерьера

Во время ремонта в доме многие стремятся создать интерьер, который будет оставаться актуальным и привлекательным на протяжении длительного времени. Поскольку далеко не каждый может позволить себе частые и масштабные обновления в дизайне, важно сразу продумать пространство так, чтобы оно не надоело и не вышло из моды.

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Чтобы достичь всегда современного стиля, стоит придерживаться базовых принципов: правильно выбирать освещение, напольные покрытия и избегать кратковременных трендов. Об этом пишет Daily Mail.

Четыре эксперта по дизайну интерьеров поделились своими советами, как сделать интерьер не только стильным, но и долговечным.

Правильная установка освещения

Освещение является одним из ключевых элементов в любом интерьере, поэтому важно спланировать его размещение еще на этапе ремонта или оформления пространства. Заблаговременно продуманная настройка освещения позволит избежать дальнейших изменений, которые могут оказаться затратными, особенно если речь идет об установке потолочных светильников с отдельными зонами подключения.

При выборе освещения следует учитывать планировку жилья, функциональность каждого помещения и его расположение. Как объясняет дизайнер Том Раффилд, комнаты с южным расположением обычно имеют достаточно естественного теплого света днем и требуют минимального искусственного освещения.

Зато северные комнаты получают меньше солнечных лучей, поэтому там уместно использовать лампы с мягким желтым или оранжевым оттенком для создания уютной атмосферы. В помещениях, выходящих на запад, утром свет прохладный, но со временем становится ярче, тогда как восточные комнаты получают больше солнца утром, а вечером наполняются мягким естественным светом.

"Добавьте текстуры, глубины и индивидуальности в вашу дизайнерскую схему, введя различные уровни и стили освещения, которые привлекают внимание и подчеркивают уникальные архитектурные особенности", – объяснил эксперт.

Пол, который будет служить годами

Напольное покрытие является значительной инвестицией, которая должна не только гармонировать с интерьером, но и выдерживать ежедневную нагрузку. Ведь мало кто хочет менять ковры, плитку или деревянные полы каждые несколько лет.

Маркетинговый менеджер Кирсти Бартон советует выбирать нейтральные или приглушенные цвета, которые имеют универсальную эстетику и хорошо сочетаются с различными стилями. Она подчеркивает, что ковры с натуральной текстурой, органическим плетением и мягкими узорами добавляют уюта и визуальной глубины.

"Выбирая напольное покрытие, стоит учитывать, как интенсивно используется помещение. Для зон с высокой проходимостью и больших семей отлично подойдет износостойкий ковер", – объяснила она.

Для лестниц она советует дорожки из 100% шерсти или сизаля, ведь они сочетают долговечность с элегантным видом. В спальнях целесообразнее выбирать ковры с высоким ворсом и мягкими волокнами. А для тех, кто беспокоится о пятнах или разливах, хорошей альтернативой станут искусственные покрытия, имитирующие природные материалы, например сизаль или шерсть – они выглядят стильно, но проще в уходе.

Гармонично подобранная цветовая палитра

Подобрать идеальную цветовую гамму для дома – задача не из простых. Слишком нейтральный интерьер может показаться мрачным, а избыток ярких красок со временем начнет утомлять. По словам дизайнера Эммы Бестли, одним из самых универсальных вариантов является зеленый цвет.

"Спокойные оттенки шалфея и мятно-зеленого создают расслабленное и спокойное пространство, способствуя спокойствию в тревожные времена. Эти оттенки идеально подходят для таких помещений, как гостиная, спальня или ванная комната. Между тем более глубокие оттенки изумруда и нефрита способствуют созданию энергичного и позитивного пространства, что делает его идеальным оттенком для коридора, кабинета или кухни", – отметила она.

Для ванной комнаты Эмма советует классический темно-синий. Он придает ощущение стабильности и тишины. Альтернативой может стать глубокий темно-зеленый, поскольку он уютный и расслабляющий.

Тем, кто стремится к чистоте и свежести, стилю "домашнего спа", стоит обратить внимание на успокаивающие пастельные оттенки – бледно-персиковый, розовый или теплый белый. Также в интерьере прекрасно работают природные, земляные тона. Они создают ощущение заземленности и единения с природой. Чтобы достичь такого эффекта, выбирайте оттенки шалфея, нежно-зеленого, теплых нейтральных, пастельно-персикового или приглушенного розового.

Не надо экономить на кухне

При выборе дизайна кухни важно не гнаться за мимолетными трендами, а сосредоточиться на создании пространства, в котором вы будете чувствовать себя комфортно и удовлетворенно. Не стоит экономить на этой комнате, ведь она является одной из важнейших в доме.

По словам эксперта Эл Брюс, нейтральная цветовая палитра в сочетании с деревянными столешницами является самой привлекательной и будет оставаться популярной в течение многих лет.

"Кроме того, нейтральные шкафы чрезвычайно универсальны и будут дополнять различные стили дизайна, позволяя легко переделывать пространство в соответствии с различными образами. Помните, качество шкафов и внимание к мастерству работы заметны сразу, как и то, как они изнашиваются с годами", – отмечает Эл Брюс.

Для столешниц Брюс рекомендует прочный натуральный камень, такой как кварц, что обеспечит долговечность и устойчивость к повреждениям. Хотя кухонные острова были в тренде уже несколько лет, Эл Брюс отмечает рост спроса на отдельно стоящие предметы.

"Встроенные кухни вряд ли когда-нибудь выйдут из моды, но спрос на отдельно стоящую мебель растет", – пояснил эксперт.

В частности, вместо традиционных кухонных островов все большую популярность приобретают пекарские столы. Это отдельно стоящий предмет, который напоминает кухонный остров, но расположен на ножках.

"Этот предмет делает остров похожим на предмет мебели, одновременно сохраняя все преимущества обычного острова с глубокими ящиками и местом для сидения", – добавил Брюс.

Напомним, разумное расположение ковра в гостиной может повысить визуальную привлекательность комнаты, а также поможет зонировать пространство. Это удобный и функциональный предмет интерьера, который, однако, при отсутствии правильного ухода может стать рассадником бактерий.

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