Никогда не выбрасывайте кофейную гущу: какие бытовые проблемы она может решить

Если в вашем холодильнике довольно неприятно пахнет, решение, возможно, уже есть на вашей кухне.

Видео дня

Как объясняется в одном вирусном видео в TikTok, остатки кухонной гущи, которые большинство людей выбрасывают без колебаний, могут незаметно решить одну из самых распространенных кухонных проблем.

В ролике видно, как женщина помещает небольшой контейнер с использованной кофейной гущей в холодильник, чтобы бороться с нежелательными запахами. Сообщается, что гуща помогает нейтрализовать запахи от таких продуктов, как сыр, рыба или остатки пищи, с помощью этого несложного трюка, который заключается в том, чтобы поместить использованную гущу в открытый контейнер и поставить его в холодильник.

Специалисты предполагают, что существуют научные доказательства, подтверждающие это. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Food Science and Technology, использованная кофейная гуща содержит азот и пористые органические соединения, которые могут помочь поглощать и захватывать молекулы запаха так же, как и пищевая сода.

Это означает, что кофейная гуща может работать как естественный дезодорант, а не просто маскировать неприятные запахи. По словам специалистов по устойчивому развитию, пористая структура кофейной гущи позволяет ей поглощать определенные соединения, переносимые в воздухе, создающие нежелательные запахи.

Это также может помочь решить растущую проблему отходов. Например, Велкобритания производит более 500 000 тонн кофейной гущи ежегодно, значительная часть которой попадает на свалки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, чем лучше всего мыть холодильник.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.