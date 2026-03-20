Никогда не режьте так лук! Что надо делать, чтобы обойтись без слез

Всем известно, как трудно резать лук, особенно когда приходится останавливаться на полпути, потому что глаза не могут перестать слезиться.

Однако, одна шеф-повар, известная в сети как Red Stick Spice Co., утверждает, что мы усложняем себе жизнь больше, чем это на самом деле нужно, поскольку многие из нас нарезают лук "неправильно".

"Нарезание лука кубиками – это фундаментальный навык, которым должен овладеть каждый домашний повар, и изучение правильной техники может значительно улучшить ваш кулинарный опыт", – рассказала она в своем видео в TikTok.

Она поделилась своим любимым методом нарезания лука, заявив, что он не только экономит время на кухне, но и избавляет ее от слез.

Прежде чем объяснить свою тактику, она рассказала, как тип лука, желтый, белый или красный, может влиять на вкус вашего блюда.

Как нарезать лук без слез

Начните с того, что срежьте верхушку лука, оставив корневую часть целой. Это поможет удержать овощ вместе во время нарезки.

Осторожно снимите внешнюю кожуру, стараясь не удалить слишком много самого лука. Чистый лук необходим для получения красивых, однородных кусочков.

Положите его плоской стороной вниз на разделочную доску. Сделайте горизонтальные надрезы от верхушки лука к корню, но убедитесь, что не прорезаете корень до конца.

Далее сделайте вертикальные надрезы вдоль лука, снова останавливаясь непосредственно перед корнем. Расстояние между этими надрезами будет определять размер ваших нарезанных кусочков.

Наконец, переверните лук и нарежьте его поперек предыдущих разрезов. Во время нарезки вы увидите, как идеально нарезанные кусочки лука отпадают, что позволит вам достичь желаемой текстуры для вашего блюда.

