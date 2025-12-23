Никогда не говорите эти фразы на собеседовании: менеджер посоветовала избегать их

Лиза Вильегас, специалист по стратегии карьеры и коммуникаций, выделила важный вопрос, на который следует обратить внимание во время индивидуальных встреч с вашим руководителем или потенциальными работодателями.

Видео дня

На своей странице в Instagram она поделилась своими советами с теми, кто сейчас ищет новую работу. Первое, на чем она акцентировала, это то, что менеджеры не помнят каждую деталь вашей работы, они помнят закономерности.

Например, если во время собеседования вы постоянно будете говорить: "Мне нужно быть увереннее", работодатель тут же подумает: ей или ему не хватает уверенности.

Поэтому эксперт посоветовала сфокусировать внимание на ваших навыках и планах, а не на сомнениях в себе.

Она предложила заменить "Мне нужно больше высказываться" на "Я совершенствую свои методы выдвижения рекомендаций на ранних этапах обсуждений".

Вместо того, чтобы говорить: "Мне трудно с руководством", Лиза посоветовала сказать менеджеру: "Я сосредотачиваюсь на общении на уровне, более готовом к принятию решений, поскольку объем работы увеличивается".

Она также подчеркнула, что собеседования не прекращаются после того, как вас принимают на работу. Каждый разговор в будущем — это возможность донести свою ценность.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие хитрые вопросы на собеседовании могут загнать вас в угол.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.