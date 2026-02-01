Никогда не держите эти вещи вблизи радиаторов и обогревателей: это причины пожара

По словам спасателей, пожары в квартирах редко начинаются резко. Чаще всего они возникают тихо – от рубашки, которая слишком долго сохнет, от шторы, касающейся радиатора, или от электрического шнура, который постоянно подвергается воздействию тепла.

Вот пять вещей, которые, по мнению пожарных, никогда не следует хранить вблизи обогревателя или радиатора, пишет OBOZ.UA.

Одежда, одеяла и постельное белье

Сушка белья на радиаторе – одна из самых распространенных привычек. Но, согласно статистике пожарной службы, текстиль является самой распространенной причиной пожаров в домах.

Одежда и одеяла удерживают тепло. Синтетические материалы могут начать плавиться при длительном нагревании. Поэтому никогда не сушите одежду, одеяла и постельное белье непосредственно на радиаторе или обогревателе. Сушилки для одежды следует размещать на расстоянии не менее полутора метров от источника тепла.

Мебель и декоративные элементы

Шторы действуют как фитиль – если они перегреются, огонь будет быстро распространяться вверх. Деревянные материалы и мебель из МДФ-плит подвергаются длительному воздействию. Они высыхают, трескаются и становятся более огнеопасными. Кроме того, закрытый радиатор не может должным образом рассеивать тепло, что приводит к дополнительному нагреву.

Вокруг радиатора всегда должно быть не менее 30-50 сантиметров пространства, свободного от мебели, штор или декора.

Легковоспламеняющиеся жидкости и аэрозоли

Лак для волос, духи, чистящие средства, освежители воздуха и спреи часто находятся в ванных комнатах, коридорах или спальнях – именно там, где расположены радиаторы. Хотя мы используем их ежедневно, это продукты с легковоспламеняющимися парами, хранящиеся под давлением.

Когда аэрозоль нагревается, давление в контейнере растет. Это может привести к утечке или, в худшем случае, к взрыву. Пары могут воспламениться даже от небольшой искры или контакта с горячей поверхностью.

Электронные и зарядные устройства

Электронные устройства естественно нагреваются. Если они подвергаются воздействию дополнительного тепла, это может привести к перегреву батарей, плавлению изоляции кабеля или короткому замыканию. Литий-ионные батареи особенно чувствительны и могут очень быстро воспламениться при перегреве.

Бумага, книги и картонные коробки

Стопка журналов рядом с радиатором или картонная коробка, засунутая под окно, где расположен обогреватель, могут выглядеть эстетически привлекательно. Но бумага — чрезвычайно легковоспламеняющийся материал, особенно в сухом, отапливаемом помещении.

Бумага может загореться при относительно низкой температуре, а длительное воздействие тепла также может вызвать самовозгорание. Затем огонь очень быстро распространяется на остальную часть комнаты.

