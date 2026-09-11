Никогда не делайте этого перед сном: иначе проснетесь уже уставшими

Продолжительность сна сама по себе не является главным фактором. Конечно, в разумных пределах, поскольку эксперты по сну рекомендуют взрослым спать не менее 7 часов в сутки.

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Однако привычки перед сном могут быть не менее важными, и мы часто их игнорируем. Если вы вечером заглядываетесь на сериалы, бесконечно листаете страницы в телефоне или пьете черный кофе, чтобы зарядиться энергией для работы, утром вы можете об этом пожалеть, пишет OBOZ.UA.

Вы ложитесь спать, а потом проводите ещё полтора часа, прилипнув к телефону? Для многих людей ночное пролистывание социальных сетей является обычной частью их вечернего распорядка, но эта привычка может затруднить последующее засыпание.

Потребление большого количества контента стимулирует мозг и вызывает эмоции, из-за чего трудно успокоиться после того, как вы отложите телефон.

Кроме того, экраны излучают синий свет, который может подавлять выработку мелатонина. В результате сонливость может наступить позже, а ночной сон может быть менее полноценным. Поэтому рекомендуется прекратить пролистывать страницы как минимум за 30–60 минут до сна.

Если вы не хотите полностью отказываться от телефона вечером, уменьшите яркость экрана и включите режим уменьшения синего света. Вы поблагодарите себя за это утром.

Ночная прокрутка страниц – лишь одна из многих вредных привычек, которые могут лишить вас хорошего ночного сна и истощить вашу энергию утром. Постоянство также важно, поскольку засыпание и пробуждение в одно и то же время помогают поддерживать здоровый циркадный ритм.

Если вы часто ложитесь спать поздно с понедельника по пятницу и наверстываете упущенное в выходные, ваш сон может быть нарушен. Неудивительно, что вам труднее заснуть, и вы чувствуете усталость и раздражительность по утрам. Поэтому старайтесь придерживаться постоянного графика сна в течение недели и уделите себе минутку, чтобы расслабиться перед сном.

Вместо того чтобы работать, интенсивно заниматься спортом или анализировать проблемы, почитайте книгу, примите тёплую ванну или прогуляйтесь. Также избегайте тяжёлой пищи.

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