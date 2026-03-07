Ни рыба ни мясо: какой продукт в СССР был одним из самых странных в СССР

В Советском Союзе дефицит мяса был настолько привычным явлением, что государство постоянно искало нестандартные способы наполнить прилавки. Одним из самых странных продуктов, который появлялся в магазинах в 1960–1970-х годах, стало китовое мясо.

Видео дня

Его продавали рядом с рыбой, хотя формально это было "красное" мясо. Но ни полноценной заменой говядины, ни популярным деликатесом оно так и не стало. Почему СССР сделал ставку на китов и чем завершился этот эксперимент – читайте в материале OBOZ.UA.

В середине 1960-х годов советский китобойный промысел вышел на пиковые объемы. Было сформировано пять крупных флотилий, которые работали не только в северных широтах, но и в водах Антарктики. Каждая экспедиция состояла из большого судна-переработчика и десятков вспомогательных кораблей-охотников.

С начала 1970-х годов к поиску китов привлекали даже вертолеты. Уловы измерялись тысячами особей в год.

Мясо кита поступало в торговую сеть в различных формах. Его продавали большими замороженными брусками в рыбных отделах, фасовали в консервы с надписью "мясо кита" и использовали в колбасном производстве.

С экономической точки зрения все было логично: продукт был относительно дешевым и питательным. Официально его позиционировали как дополнительный источник мясной продукции, который должен был частично снять напряжение из-за постоянного дефицита говядины и свинины.

Однако в быту все оказалось сложнее. Мясо разных видов китов отличалось по вкусу и запаху, а информации о происхождении продукта на упаковке не указывалось. Поэтому покупка часто превращалась в эксперимент: иногда запах был приемлемым, но нередко – резко "рыбным" и устойчивым даже после термической обработки. Особенно противоречивую репутацию имела китовая колбаса.

Масштабный вылов китов привел к стремительному сокращению их популяций. В конце 1970-х годов объемы поставок китятины в магазины резко уменьшились из-за банальной нехватки сырья.

Инвестиции во флотилии и перерабатывающие предприятия оказались малоэффективными в долгосрочной перспективе. А главное – проблема продовольственного дефицита так и не была решена. Китовое мясо осталось в истории как один из самых необычных и противоречивых продуктов советской эпохи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему детям постоянно давали рыбий жир и из чего его делали.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.