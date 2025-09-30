Ни один нарушитель не уволен с должности: как прошел первый месяц перезагрузки ТЦК и СП. Инфографика

За сентябрь 2025 года из 192 инцидентов, в которых ТЦК обвиняли в нарушении украинского законодательства, 173, то есть 90%, оказались манипуляциями. Информация, которая распространялась как нарушение закона со стороны военнослужащих, была искажена "с целью дискредитации института, срыва мобилизации и подрыва обороноспособности государства".

По крайней мере, так считают в Командовании Сухопутных войск. Именно об этом говорится в новом соответствующем отчете Командования.

"Мы понимаем, что только открытая отчетность, прозрачность и правда могут противостоять российской пропаганде, на которую враг не жалеет ни денег, ни усилий. Мы работаем над тем, чтобы действия наших подчиненных соответствовали букве закона, а действительно виновные нарушители были наказаны", – отмечают в КСВ.

Сколько и как нарушители были наказаны

Только 19 из 192 случаев подтвердились и "имели под собой реальные основания" для проверок и принятия соответствующих кадровых решений, отметили в Командовании. По этим случаям четыре работника ТЦК были отстранены от исполнения обязанностей, еще пять человек были привлечены к дисциплинарной ответственности.

13 служебных расследований по инцидентам прошлого месяца еще продолжаются, отметили в КСВ.

Что предшествовало

С первого сентября все работники ТЦК приступили к работе по новым правилам. В частности, их обязали носить бодикамеры и проводить обязательную видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток военнообязанным гражданам.

Как отмечал министр обороны Денис Шмыгаль, таким образом оборонное ведомство стремится сделать работу центров комплектования более прозрачной.

Как сообщал OBOZ.UA, на Ровенщине будут судить сотрудников ТЦК. Их обвиняют в том, что сначала они избили, а затем противоправно мобилизовали мужчину на велосипеде. В результате избиения мужчина получил легкие телесные повреждения.

А как экс-сотрудник ТЦК, который ударил учителя в Харькове, попытался объяснить свои действия на суде, смотрите здесь.

