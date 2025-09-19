'Раздражал своим поведением – и все': экс-работник ТЦК, который ударил учителя в Харькове, попытался объяснить свои действия на суде. Видео

19 сентября в Салтовском районном суде Харькова продолжили рассмотрение дела об избиении учителя истории бывшим работником ТЦК. На заседании допросили обвиняемого Сергея Воловика, который признал, что нанес удары, потому что, по его словам, был в подавленном состоянии.

По сообщению корреспондента Общественного, адвокат обвиняемого пытался привлечь к процессу нового свидетеля, знакомого потерпевшего. Однако судья отклонила это ходатайство, посчитав его попыткой затянуть рассмотрение. Прокурор и представитель потерпевшего также выступили против.

Эмоции и извинения

Воловик объяснил, что во время проверки документов 11 мая учитель Юрий Федяй отвечал "вопросом на вопрос" и это его раздражало. "Он бесил меня. Немного моральное состояние у меня было подорвано, я нанес два удара и все", – сказал он в суде.

После замечания судьи относительно некорректных выражений, обвиняемый изменил формулировку, признав, что "потерпевший раздражал его поведением". Во время заседания обвиняемый заявил, что готов извиниться непосредственно у потерпевшего.

"Просто он раздражал своим поведением и все. Он не мог ответить спокойно, нормально, он отвечал вопросом на вопрос. (...) Я извиняюсь за то, что эмоции победили", – сказал Воловик в зале суда.

Противоречивые показания

Федяй, со своей стороны, отметил, что всегда предоставлял документы в ТЦК и не имел мотивов провоцировать или отказываться от проверки. Сторона обвиняемого предложила компенсировать 15 тысяч гривен морального вреда и 21 тысячу расходов на адвоката. Зато защита потерпевшего настаивает на 300 тысячах компенсации.

"Я хочу сказать, что с ТЦК я коммуницирую уже давно. Я с 2017 года работаю в школе, соответственно все мои данные, данные с работы, они фиксируются ТЦК. Я всегда приношу документы на обновление данных, на уточнение данных. У меня проверяли в Харькове неоднократно документы. Мотивов не показывать документы и провоцировать сотрудников ТЦК у меня не было", – сказал пострадавший учитель Юрий Федяй.

Суд завершил изучение доказательств и отложил слушания до 3 октября. На следующем заседании планируют провести судебные дебаты.

Развитие дела

Напомним, 11 мая в Харькове представитель ТЦК дважды ударил в живот учителя истории, который имел бронирование от мобилизации. После инцидента Харьковский областной ТЦК заявил, что действия военнослужащего были недопустимыми, и назначил служебное расследование.

22 мая прокуратура передала дело в суд, а обвиняемого впоследствии перевели на службу на Запорожском направлении. Ему инкриминируют хулиганство, за что предусмотрено до пяти лет заключения.

