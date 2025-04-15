Нежная, ароматная буженина, которая станет звездой вашего пасхального стола: простой рецепт

Домашняя буженина – лучшее блюдо для пасхального стола. Для приготовления отлично подойдет филе, а также свинина, телятина. Для маринада можно использовать горчицу, специи, а также чеснок.

Видео дня

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной и главное – сочной буженины из свиного ошейка.

Ингредиенты:

Свиной ошеек – 1 кг

Соль – 2-3 ст.л.

Горчица – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Очищаем мясо от пленок, щедро засыпаем солью со всех сторон. Обертываем в пищевую пленку и оставляем в холодильнике на 48 часов.

2. После посола тщательно промываем мясо под холодной водой, впитываем лишнюю влагу бумажными полотенцами.

3. Маринование: обмазываем ошеек горчицей, сверху посыпаем любимой приправой.

4. Запекание: выкладываем мясо в форму или на решетку. Запекаем 3 часа при 100C, а затем еще 30 минут при 150C – для аппетитной корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: