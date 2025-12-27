Нет многоэтажек и пробок: где расположен самый маленький город Украины

Город Угнев Львовской области официально имеет статус самого маленького города Украины по количеству населения. По последним данным, здесь проживает менее 1000 человек.

Это меньше, чем во многих украинских селах, однако исторический статус города Угнев сохраняет еще со времен средневековья. Об этом пишет львовский новостной сайт 032.ua.

Расположен почти на границе с Польшей

Угнев находится в Червоноградском районе Львовщины, всего в трех километрах от украинско-польской границы. Такая локация исторически влияла на развитие города, его культуру и торговлю.

Когда-то Угнев славился своими сапожниками. Местные мастера шили особые сапоги, имевшие характерную желтую или красную окантовку. "Угнивские сапоги" были уникальны – очень теплые, шитые из кожи на одну ногу, как валенки.

Главная архитектурная достопримечательность города – величественный костел XVII века, построенный по проекту известного архитектора Войцеха Ленартовича. Был построен в 1695 году на средства Христофора Дунина. Даже в полуразрушенном состоянии его масштаб поражает: массивные башни и толстые стены напоминают о том, как богат был этот город в прошлом.

До второй мировой войны значительную часть населения Угнова составляли евреи. В городе сохранились остатки синагоги и старинного еврейского кладбища (Киркута). Это напоминание о многонациональном прошлом, где в мире жили украинцы, поляки и евреи.

