Несколько областей накроют дожди: синоптики дали прогноз на пятницу в Украине. Карта

После нескольких теплых дней в Украине начнет меняться погода из-за приближения холодного атмосферного фронта. Уже в пятницу кратковременные дожди и грозы прогнозируют в западных регионах, а ближе к вечеру осадки могут добраться до центральных областей.

Видео дня

Ожидается заметное снижение температуры на западе страны. Тогда как восточные области будут оставаться самыми теплыми. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Известно, что 8 мая деятельность атмосферного фронта обусловит неустойчивую погоду в западных областях Украины. Там ожидаются локальные кратковременные дожди и грозы. В течение дня фронт постепенно будет смещаться в сторону центра страны.

Во второй половине дня и вечером осадки могут распространиться на территорию Винницкой, Житомирской и Киевской областей. В то же время большая часть юга, востока и частично севера Украины будет оставаться без существенных осадков.

Температура воздуха на западе снизится до +18...+21 градуса, а местами будет еще прохладнее – +16...+18 градусов. Самые высокие показатели прогнозируют в восточных областях, где воздух прогреется до +25...+28 градусов.

На остальной территории Украины температура будет колебаться в пределах +22...+26 градусов. В столице в пятницу ожидается около +23...+24 градусов, а дождь с грозой наиболее вероятен во второй половине дня.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украину вскоре придет циклон, который принесет дожди с грозами, немного уменьшив температурные показатели. Подобные умеренные температуры будут держаться в Украине в течение следующих 3-7 дней, но сильно холодать не будет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!