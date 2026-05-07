Несколько областей накроют дожди: синоптики дали прогноз на пятницу в Украине. Карта
После нескольких теплых дней в Украине начнет меняться погода из-за приближения холодного атмосферного фронта. Уже в пятницу кратковременные дожди и грозы прогнозируют в западных регионах, а ближе к вечеру осадки могут добраться до центральных областей.
Ожидается заметное снижение температуры на западе страны. Тогда как восточные области будут оставаться самыми теплыми. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Известно, что 8 мая деятельность атмосферного фронта обусловит неустойчивую погоду в западных областях Украины. Там ожидаются локальные кратковременные дожди и грозы. В течение дня фронт постепенно будет смещаться в сторону центра страны.
Во второй половине дня и вечером осадки могут распространиться на территорию Винницкой, Житомирской и Киевской областей. В то же время большая часть юга, востока и частично севера Украины будет оставаться без существенных осадков.
Температура воздуха на западе снизится до +18...+21 градуса, а местами будет еще прохладнее – +16...+18 градусов. Самые высокие показатели прогнозируют в восточных областях, где воздух прогреется до +25...+28 градусов.
На остальной территории Украины температура будет колебаться в пределах +22...+26 градусов. В столице в пятницу ожидается около +23...+24 градусов, а дождь с грозой наиболее вероятен во второй половине дня.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украину вскоре придет циклон, который принесет дожди с грозами, немного уменьшив температурные показатели. Подобные умеренные температуры будут держаться в Украине в течение следующих 3-7 дней, но сильно холодать не будет.
