Непростой кармический день: что надо сделать 17 мая

В субботу, 17 мая, продолжается 20 лунный день. Луна остается в знаке Козерога, Солнце находится в Тельце.

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Какой сложится эта суббота, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она предупредила, что день будет непростым и кармическим.

"Я могу предупредить, потому что 17-е – это восьмерка и она выпадает именно на субботу. Это день трансформации", – сказала астролог.

По ее словам, сегодня нужно дарить свое внимание всем, кто в нем больше всего нуждается. "Это день, когда нужно обратить внимание на стариков, на нищих. Нужно помогать бездомным животным, кормить их, нужно оказывать милостыню", – пояснила Исита Гая.

Она также посоветовала в эту субботу держать аскезу, в частности ограничивать себя в еде. "Это день, когда вам нужно погрузиться в свой внутренний духовный стержень. Поэтому очень важно, чтобы вы, в этот день больше чувствовали себя, свое тело", – сказала астролог.

Она порекомендовала не планировать на сегодня встреч с друзьями, вечеринок или праздников. "Просто в этот день послужите другим людям и через это вы исцелитесь и очиститесь от тяжелых кармических уроков", – призвала Исита Гая.

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