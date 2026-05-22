'Неоправданное применение силы': в Киевском ТЦК пообещали привлечь к ответственности участников конфликта с ветераном войны

В Киеве представители городского ТЦК и СП отреагировали на конфликт с участием ветерана войны Артема Мороза. В ведомстве заявили, что военнослужащего и руководство, причастных к инциденту, привлекут к дисциплинарной ответственности.

Соответствующее заявление обнародовал Киевский городской ТЦК и СП в Facebook. В сообщении отметили, что между военнослужащим и Артемом Морозом возникла конфликтная ситуация с применением физической силы.

В ТЦК отметили, что "применение физической силы, которая в данном случае не может быть ничем оправдана". Там также добавили, что по факту инцидента уже проводят служебное расследование.

Инцидент произошел во время мероприятий оповещения в Шевченковском районе столицы. В конфликте участвовали представители ТЦК и СП, ветеран войны и сотрудники полиции, которые присутствовали на месте происшествия.

Реакция ТЦК

В Киевском городском ТЦК и СП сообщили, что результаты служебного расследования передадут правоохранительным органам для правовой оценки. Речь идет как о непосредственных участниках конфликта, так и об их руководстве.

В ведомстве также призвали граждан пользоваться только проверенными источниками информации и не распространять манипулятивные сообщения. История быстро разошлась по сети, и реакция со стороны ТЦК появилась уже после активного обсуждения в соцсетях.

Что известно

По данным Киевского городского ТЦК и СП, конфликт произошел во время проведения мероприятий оповещения. Других деталей относительно обстоятельств инцидента в заявлении не привели.

Также не уточняется, получил ли кто-то из участников конфликта телесные повреждения. Но в ТЦК отдельно подчеркнули, что ситуация с применением силы "не может быть ничем оправдана".

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабного вторжения России зафиксировано 620 нападений на работников ТЦК СП в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Больше всего таких случаев произошло в Харьковской области – 69, Киеве – 53 и Днепропетровской области – 45.

