Неописуемая боль и грусть: на фронте погиб старший сержант с Тернопольщины. Фото

На Запорожском направлении фронта в боях с оккупантами погиб старший сержант Иван Гудыма из Тернопольской области. Он защищал страну еще задолго до полномасштабной войны.

Защитнику навеки остался 51 год. О потере сообщил Борщевский городской совет в Facebook.

Что известно о Герое

Гудыма Иван Петрович, 02.07.1974 года рождения, жил в селе Пищатинцы. Отмечается, что он начал свою борьбу с российским агрессором еще задолго до 24 февраля 2022 года. В армии имел звание старшего сержанта. Однако детали службы воина неизвестны.

Защитник погиб 9 августа во время выполнения боевого задания вблизи села Новодаровка Запорожской области. Как сообщил второй отдел Чертковского РТЦК и СП, воин получил несовместимые с жизнью ранения в результате вражеского сброса с БПЛА.

"Очень невыносимо воспринять то, что каждый день мы теряем лучших из лучших – наш цвет нации. Но, в душе невыразимая боль и грусть за каждого, кто погиб, защищая Родину", – отметили в горсовете.

Встреча тела воина состоялась 17 августа в городе Борщев. Люди на коленях и с глубокой болью в душах встретили гроб с телом защитника Ивана Гудымы. Кортеж прошел по нескольким улицам и направился к родному дому воина. Похоронили Героя 18 августа в родных Пищатинцах.

Что предшествовало

В Тернополе 4 августа попрощались с 43-летним защитником Виталием Томчуком, который год считался пропавшим без вести. Он служил стрелком-помощником гранатометчика в рядах 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша. Герой погиб в июне 2024-го вблизи села Семеновка Покровского района Донецкой области.

Также только недавно подтвердилась гибель на фронте старшего лейтенанта Андрея Дущака из города Теребовля Тернопольской области. Жизнь командира минометного взвода оборвалась еще 3 апреля 2023 года, он долгое время считался без вести пропавшим.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе российские оккупанты продолжали стягивать подкрепления на Запорожское направление, сосредотачивая свои усилия в районах Орехова и Гуляйполя. Разведка фиксировала переброску не только личного состава, но и штатной техники воздушно-десантных войск РФ.

