До последнего вздоха боролся за Украину: 'на щите' возвращается офицер из Тернопольской области

Украина продолжает терять своих лучших сыновей на войне с Россией. На этот раз печальная весть пришла на Тернопольщину. "На щите" возвращается старший лейтенант Андрей Дущак.

Об этом сообщает Теребовлянский городской совет. Отмечается, что военный до последнего вздоха боролся с врагом за Украину.

"И снова Теребовлянская община в трауре... Опять трагическая весть коснулась сердец всех, кто знал и уважал нашего земляка... На войне с российским оккупантом погиб житель города Теребовля, старший лейтенант Дущак Андрей Васильевич, 1986 года рождения", – говорится в сообщении.

В общине рассказали, что жизнь командира минометного взвода оборвалась еще 3 апреля 2023 года. Он долгое время считался без вести пропавшим.

Погиб Андрей Дущак в результате штурмовых действий врага вблизи города Авдеевка Покровского района Донецкой области.

Теребовлянский городской совет и председатель Олег Продан выразили искренние и глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам Героя.

"В это скорбное время община объединяется в общем траурном молчании, разделяя вашу боль и потерю. Мы склоняем головы перед мужеством и преданностью Андрея, который, не колеблясь, стал на защиту Родины. Память о нем, как о верном сыне Украины, будет жить вечно в сердцах людей. Вечная и светлая память! Герои не умирают", – говорится в сообщении.

Добавляется, что о дате и времени встречи тела защитника Андрея Дущака будет сообщено позже.

