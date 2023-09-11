Гитлер ненавидел евреев. Такое же чувство Путин испытывает по отношению к украинцам. Недавние реплики Путина свидетельствуют о его антисемитском мышлении. Впрочем, спустя несколько дней одной фразой он подтвердил такое же отношение к украинцам. Ко всем.

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Когда-то, очень давно, молодой офицер Путин служил в 5-ом политическом управлении КГБ. Совсем не в разведке или контрразведке. Его коллеги по 5-ому управлению были кураторами от КГБ в советских политических лагерях. Основной их функцией была вербовка в "источники" заключенных, формирование дезинформации и антагонизма в среде узников.

Основными заданиями для стукачей, т. е. "источников" были: возбуждать антиеврейские и антиукраинские настроения в зоне.

Путин в лагерях не служил. Он работал в Ленинградском городском управлении КГБ, но работа у него была такая же – вербовать, в основном, интеллигенцию. Трудно было ему, по-видимому, с этими "головастиками". Одну такую даму, подругу моей близкой знакомой, художницу, он одолеть не смог. Ее остановил не страх перед грозной организацией. Она сказала подруге: "Понимаешь, уж очень противный, привязчивый был этот мужичок".

Гитлер разрушил Германию. Не получился у него третий Рейх. Путин разрушает российскую империю. Все диктаторы смертны. Хотя и мечтают о бессмертии.

Как заметил в свое время мудрый философ Карл Ясперс, Германия не провожала самоубийцу Гитлера некрологами. Пожалуй, только Нюрнбергский процесс был его некрологом.

Нечто подобное ожидает и Путина, вряд ли самоубийцу. Уж очень противный, привязчивый он мужичок. Да и старость не добавила ему мудрости. Не понимает он, что украинская государственность его переживет. А где и как ему умирать – это расскажет история.