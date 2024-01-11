А вот в Германии... Для того чтобы уровень жизни у вас, дорогие мои украинцы, был как в Германии, знаете, что надо? Нет, не вешать, не "весна придет – сажать будем"(с), не отбирать и делить. Я вам рецепт один простой дам на примере.

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28 червня 1993 року на околиці м. Новограда-Волинського було закладено перший камінь житлового масиву для сімей військовослужбовців, згідно з договором про виведення радянських військ із Німеччини (на фото).

Будували німецькі фірми на німецькі гроші. Плюс болгарська, як субпідрядник. У березні 1994 року масив було здано в експлуатацію.

Оскільки до декого доходить з першого разу, повторю: менш ніж через 9 місяців від закладення першого каменя у житловий масив заселилися люди. Майже 700 квартир плюс школа, дитячий садок, пошта, магазини, спортивні майданчики - те, що називається інфраструктура.

Причому збудовано все це із властивим німцям якістю. А вони негайно поїхали далі працювати, їм пивасик потягувати нема коли та мріяти про доброго президента, який прийде і все дасть - для них час це гроші, чим більше трудишся, тим їх у тебе більше.

До слова, у тому далекому 1994 році цей житловий масив мав таке, чого не було й у москві: довідники на дверях, кодові автоматичні замки, зовнішнє освітлення на фотоелементах, ругулювання температури води, яку подавали у під`їзди для опалення і навіть рукомийники біля сміттєпроводів. Але скоро все те кудись поступово зникло. Та це вже інша історія.

Хочете жити як німці – працюйте, як німці. Все просто. Не влаштовує зарплата – шукайте іншу роботу. Вдосконалюйте професійні знання, уміння та навички. Або відкривайте власну справу – що ви там добре вмієте. Нічого? Тоді за яким ви хочете собі "як в Німеччині"? В Німеччині ті, хто нічого не вміють і не хочуть розвивати та використовувати власні таланти, теж живуть надголодь і якість їхнього медичного обслуговування відповідна.

Іншого рецепту немає, щоб вам там не вішали на вуха різноманітні популісти. Світ жорстокий, але й справедливий, дорогі товариші.

До слова, можете поспілкуватися з тими, хто евакуювався до Німеччини (Голандії, Данії etс) і влаштувався там на роботу. Поспитайте, як німці (голандці, данці etс) працюють, в якому темпі.