Немного снега, немного мороза: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 21 января

На большей части территории Украины 21 января будет неустойчивая погода, возможны снегопады и снижение температуры. На дорогах будет гололедица.

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Об этом предупредил Укргидрометцентр. Синоптики прогнозируют осадки на большинстве территории страны.

В западных областях небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9°С, днем -4...+1°С. В Карпатах ночью -10...-15°С, днем -3...-8°С.

В северных областях ночью пройдет небольшой снег, днем местами возможен небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-11°С, днем -2...-7°С.

В центральных областях местами ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8°С, днем -4...+1°С.

В южных областях ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег и мокрый снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с, в Одесской области днем отдельные порывы, 15 – 17 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6°С, днем -2...+3°С.

В восточной части ночью без существенных осадков, утром и днем местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8°С, днем -3...+2°С.

В Киевской области и столице ночью метеорологи обещают умеренный, а днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 1-6° мороза. В Киеве ночью 3-5° мороза, днем 1-3° мороза.

В Карпатах снеголавинная опасность также предупреждают синоптики. Значительная опасность уровня ожидается на высокогорье восточной части Закарпатской области. "Возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин", - предупредил Укргидрометцентр и посоветовал воздержаться от походов на высокогорье.

Умеренная снеголавинная опасность 2 уровня ожидается на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области и высокогорье Ивано-Франковской области.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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