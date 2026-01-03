'Нельзя привыкнуть к аду': волонтер Евгений Гилин – о жизни в Херсоне, единении людей и российском терроре

Председатель ОО "Город силы", адвокат, кандидат юридических наук и медиатор Евгений Гилин рассказал о жизни Херсона под постоянными обстрелами, о том, почему 90 тысяч заявок в Международный реестр убытков – это критически мало, что на самом деле нужно херсонцам для выживания и какой новый год ожидает херсонцев.

– Евгений, какая сейчас ситуация в Херсоне?

– Сложная. Только за ноябрь россияне обстреляли город более 1000 раз. По данным ООН, в 2025 году количество погибших гражданских от дальнобойного оружия в Украине выросло на 26%, а раненых – на 75%. Херсон – в самом эпицентре этого террора.

Ежедневно в городе фиксируется 20-50 дронов, над каждым кварталом они находятся постоянно. Дрон может сесть на крышу дома, чтобы экономить заряд, и через камеру наблюдает. Когда проезжает машина – поднимается и атакует.

– Это выглядит как охота?

– Это просто дроновое сафари. Россияне охотятся на маршрутки, троллейбусы, скорые, гражданские авто. В 100% случаев жертвами становятся именно гражданские. Создается впечатление, что Херсон для них – полигон, где новобранцы учатся атаковать движущиеся цели.

– Сколько людей осталось?

– На Правобережной Херсонщине проживает около 140 тысяч человек, из них примерно 60-65 тысяч – в самом Херсоне. До войны в области жил почти миллион. Население сократилось на 75%. В основном остались пожилые люди, одинокие пенсионеры, люди с инвалидностью. В городе от 4 до 5 тысяч детей.

Многие возвращаются из других регионов, потому что устали от неопределенности. Им спокойнее в своих стенах, даже несмотря на взрывы. Для них неопределенность в других городах – без работы, без понимания, как устроиться, – страшнее неопределенности и жизни без будущего в Херсоне.

– Что значит "жизнь без будущего"?

– Можно планировать на два-три дня вперед. Горизонт планирования дальше – как в тумане неопределенности. Может прилететь – и окон не будет. 140 тысяч херсонцев живут так уже почти 4 года. Нельзя привыкнуть к Аду.

– Начало декабря принесло новое испытание...

– 3 декабря россияне практически уничтожили Херсонскую ТЭЦ. Выпустили около 100 снарядов. Без тепла остались более 40,5 тысячи абонентов. А на дворе – зима, впереди морозы.

Это терроризм в чистом виде. Херсонская ТЭЦ – исключительно гражданский объект. Ее единственное предназначение – обеспечение тепла в домах горожан.

– Ваша организация помогает восстанавливать жилье?

– Ежедневно в Херсонском районе от обстрелов повреждается 30-150 домов. Наша ОО "Город силы" ликвидировала повреждения уже в более чем 4 тысячах домов. Всего на Херсонщине повреждено более 115 тысяч домохозяйств.

Мы – одна из немногих организаций в области, кто ремонтирует крыши, потому что крыша – самое опасное место. Человек на крыше очень заметен для дронов. Наши команды работают в тесной координации со службами безопасности международных партнеров. Недавно одна международная организация проводила для нас тренинг по безопасности, а потом сами запросили тренинг у нас – настолько уникальный опыт мы наработали.

– От чего зависит, останется ли человек в доме после обстрела?

– От скорости нашей работы. Когда осенью-зимой прилетает и выбивает окна или сносит крышу – человек теряет жилье. Если мы приедем с утра и зашьем окна, перекроем крышу хотя бы брезентом – человек останется. Иначе он вынужден выезжать.

– Расскажите о новом проекте "Право на восстановление".

– Это проект бесплатной правовой помощи, который мы реализуем с Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ). Почти каждый из 140 тысяч жителей Правобережной Херсонщины имеет как минимум одну юридическую проблему: потерю документов, восстановление имущества, компенсации за разрушенное жилье или потерю близких, оформление выплат. Однако юристов или адвокатов в области почти не осталось, а стоимость их услуг для херсонцев часто непосильная.

Основной фокус – помощь в подаче заявок в Международный реестр убытков. 17 января 2025-го мы помогли семье волонтера Антона Кушнира, которого расстреляли россияне во время эвакуации людей, подать первое в Украине заявление по категории "Смерть близкого члена семьи". На сегодня при поддержке нашей организации уже подано более 1200 заявок в реестр.

– Почему это так важно?

– С апреля 2024 года в Международный реестр убытков подано около 90 тысяч заявок, хотя ожидались миллионы. Чем больше заявок – тем мощнее давление на Россию, тем больше финансирования получит механизм компенсаций.

Люди не верят, что это сработает. Но 48 стран подписали конвенцию, 16 декабря 2025 года создана Компенсационная комиссия, активно разрабатываются механизмы конфискации российских активов. Это реально работает.

– Как оккупация и обстрелы изменили людей?

– Люди сплотились гораздо теснее. В кварталах объединились, чтобы пережить зиму под обстрелами: вместе искали генераторы, носили еду друг другу, кормили бездомных животных. Женщины носят домашнюю еду полицейским на блокпосты, пенсионеры делятся консервациями с пожарными.

Оккупация показала, кто есть кто. После пережитого кажется, что уже нет чужих – все стали родными. Это невероятное единство общества, которого в мирные времена не было.

– Что больше всего нужно херсонцам сейчас?

– Внимание. Когда "Охматдет" обстреляли – собрали миллионы. Это правильно. Но в Херсоне не осталось ни одной больницы, которую бы не обстреляли, и таких масштабных сборов нет. 4 декабря россияне обстреляли перинатальный центр – во время удара врачи принимали роды.

И нам нужно прекратить осуждать друг друга – тех, кто уехал, или тех, кто остался. Мы должны быть едины.

– Что ждет Херсонскую область в 2026 году?

– К сожалению, доказательств того, что ситуация может измениться в ближайшее время к лучшему, я не вижу. Херсонщина будет находиться в статусе полигона для испытания новых дронов, артиллерии. Люди будут жить в условиях постоянных обстрелов, опасности, гуманитарного кризиса.

– Как вы описали бы состояние херсонцев?

– Любой житель Херсонщины находится где-то между критической потребностью в безопасности и цивилизационной потребностью в уважении к своему достоинству, своим правам и главному праву – праву на свободу. Мы сейчас слышим много голоса свободы, когда, несмотря на опасность, люди говорят: "Это мое право – умереть в своем доме и не ехать в ваши общежития, это моя свобода".

– У вас четверо детей. Как ваша семья адаптировалась?

– Два года живем в Одессе. В Херсоне осталось все – квартира, дача на оккупированном Левобережье, счастливые воспоминания. Я недавно был в Херсоне и забрал школьные рюкзаки старших детей. Рюкзаки, собранные в школу 23 февраля 2022 года.

Представляете? Дневники, тетради, учебники, бутерброды и фрукты засохли в контейнерах... Привез домой, сложил вещи в холле и пошел на кухню. Возвращаюсь, а малыши держат в руках рюкзаки и все плачут. Это была прошлая жизнь, это было настоящее счастливое детство, это была вообще другая реальность.

– Чем бы вы хотели завершить?

– Кто был в Херсоне, гулял по тихим улочкам со старинными фасадами, помнит этот вайб. Это тот Херсон, в который я верю и в который я очень хочу вернуться. И я вернусь в такой Херсон, потому что я в это верю уже очень долго и сдаваться не собираюсь.

Херсонцы, как и каждый украинец, должны двигаться в обеих парадигмах – находить способ выжить и объединяться дальше. Наша национальная сила в нашей вере. Мы верим, что мы победим, что наступит мир и у себя на даче на Левом берегу я наконец бузину посажу.