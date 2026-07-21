Неделя с 20 по 26 июля станет переломной для многих знаков зодиака: астрологи рассказали, что категорически нельзя делать в эти дни

Неделя с 20 по 26 июля будет очень турбулентной для многих знаков зодиака, и это не просто так. Ведь 23 июля Меркурий хоть и завершит ретроградное движение, но, все же напряжение может оставаться.

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Астрологи советуют начинать все важные дела не раньше 27 июля, так как там общая звездная атмосфера станет мягкой и мы все станем легче понимать друг друга.

Стоит отметить, что главной темой этой недели станут долгосрочные планы и отношения

"Если в последнее время вы колебались по поводу важного решения, уже после 23 июля ситуация станет значительно понятнее", – утверждают астрологи.

Планета после 23 июля возвращается к прямому движению, после чего начнется так называемый "период тени", когда повседневные дела в сферах коммуникаций, покупок и поездок постепенно вернутся в норму.

Астрологи называют даты в районе разворота (особенно с 21 по 23 июля) самыми напряженными

В это время традиционно не рекомендуются:

Крупные покупки и инвестиции, а также подписание важных договоров и контрактов, а а еще не спешите запускать в эти дни новые проекты. Не подписывайте документы.

К 24 июля влияние планеты спадет, и можно будет смело приступать к реализации задуманного.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право решать, верить в предсказания или нет.

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