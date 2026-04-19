Небольшие дожди и похолодание: синоптики дали прогноз погоды на 19 апреля

Дарья Дурова
В Украине в воскресенье, 19 апреля, погода будет дождливой на востоке, юго-востоке и частично в центральных регионах. На остальной территории – без осадков, однако в северных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы.

Свежим прогнозом поделились синоптики Укргидрометцентра. Подробности и карта опубликованы на сайте УкрГМЦ.

Каким будет последний день недели

Облачность будет переменчивой, а ветер (преимущественно северный) достигнет скорости 5–10, максимум 12 метров в секунду. Атмосферный фронт будет влиять на погоду юго-восточной части, поэтому там ожидаются осадки.

В целом по Украине температура ночью будет держаться в пределах +3..+6 градусов, на юге +6..+8. Днем прогнозируют +11..+15, на Закарпатье немного теплее – до 17 градусов тепла.

Предупреждение: ночью 19 апреля в северной части страны на поверхности почвы – заморозки от 0- до 3 градусов, что соответствует І (желтому) уровню опасности.

Кроме этого, на высокогорье восточной части Закарпатской области будет продолжаться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Как писал OBOZ.UA, синоптики считают, что нашу страну ждет переменчивая погода. Они прогнозируют дожди, грозы и сильный ветер, поскольку регион накроет волна арктического холода. 

