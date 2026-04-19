Небольшие дожди и похолодание: синоптики дали прогноз погоды на 19 апреля

В Украине в воскресенье, 19 апреля, погода будет дождливой на востоке, юго-востоке и частично в центральных регионах. На остальной территории – без осадков, однако в северных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы.

Свежим прогнозом поделились синоптики Укргидрометцентра. Подробности и карта опубликованы на сайте УкрГМЦ.

Каким будет последний день недели

Облачность будет переменчивой, а ветер (преимущественно северный) достигнет скорости 5–10, максимум 12 метров в секунду. Атмосферный фронт будет влиять на погоду юго-восточной части, поэтому там ожидаются осадки.

В целом по Украине температура ночью будет держаться в пределах +3..+6 градусов, на юге +6..+8. Днем прогнозируют +11..+15, на Закарпатье немного теплее – до 17 градусов тепла.

Предупреждение: ночью 19 апреля в северной части страны на поверхности почвы – заморозки от 0- до 3 градусов, что соответствует І (желтому) уровню опасности.

Кроме этого, на высокогорье восточной части Закарпатской области будет продолжаться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

