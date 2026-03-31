Не выбрасывайте старые бутылки из-под вина: им можно найти хорошее применение

В эпоху переработки отходов одна телеведущая разработала метод повторного использования пустых винных бутылок, чтобы избежать необходимости их выбрасывать.

Звезда сериала "Логово драконов" Сара Дейвис поделилась весомой причиной, почему не стоит утилизировать старые бутылки от вина – и это может вас удивить. Эту идею она продемонстрировала в своем TikTok.

По ее словам, из этой тары легко можно сделать красивый декор для дома.

Для начала она предлагает отмочить этикетку с каждой бутылки, чтобы создать чистую поверхность для работы. После высыхания она взялась за дело. "Я просто использовала немного краски в баллончике, чтобы создать хорошую основу из белого, а затем можно начинать рисовать", – объяснила она.

Женщина выбрала насыщенный оттенок синего, налив акриловой краски на верхнюю половину бутылки, намеренно создав неравномерный переход к белому. "После того, как она высохла, я перешла на новый уровень с помощью позолоты!" – продолжила Сара. "Это просто придает великолепный блеск".

Затем Сара нанесла серебряные позолоченные хлопья, посоветовав: "Помните, вам понадобится специальный клей, чтобы позолота приклеилась". Затем она продемонстрировала, как превратить свои рисунки в центральные композиции.

Пользователям понравился этот лайфхак, в комментариях некоторые отметили, что уже повторили его, и очень довольны результатом.

