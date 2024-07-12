Люди, прошу, не устайте пожалуйста помогать нашим ВСУ

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На Волчанск, где продолжаются кровопролитные бои, враг постоянно атакует и уничтожает авиабомбами требуются дроны, аккумуляторы и зарядные станции.

Из срочного еще один счет не закрыт

Два дрона Мавик 3 про - 151 тыс. грн

Две станции – 50 тыс,

Люди, очень прошу, 5-20-100 грн, каждая гривна – это огромная помощь

С понедельника выкупила еще 4 зарядные станции - 100 тыс. грн, пнб -24700 грн и оплатила ремонт дронов - 35850 грн

Дроны нужно оплатить до понедельника

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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5375 4112 0025 4253