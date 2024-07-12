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Блог | Не уставайте помогать: враг постоянно атакует наши ВСУ
Люди, прошу, не устайте пожалуйста помогать нашим ВСУ
На Волчанск, где продолжаются кровопролитные бои, враг постоянно атакует и уничтожает авиабомбами требуются дроны, аккумуляторы и зарядные станции.
Из срочного еще один счет не закрыт
Два дрона Мавик 3 про - 151 тыс. грн
Две станции – 50 тыс,
Люди, очень прошу, 5-20-100 грн, каждая гривна – это огромная помощь
С понедельника выкупила еще 4 зарядные станции - 100 тыс. грн, пнб -24700 грн и оплатила ремонт дронов - 35850 грн
Дроны нужно оплатить до понедельника
Пайпал – [email protected]
Приват - 5168752017223390
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