Не уксус и не пищевая сода: чем отстирать пятна от пота и солнцезащитного крема с белой одежды

С наступлением лета большинство людей наносят – и, безусловно, должны это делать – солнцезащитный крем каждый раз, когда выходят на улицу. Однако это, в сочетании с потом, который часто сопровождает высокие температуры, нередко может приводить к появлению неприятных пятен на одежде, особенно на светлых вещах.

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Желтые пятна под мышками рубашек и футболок от пота — распространенная проблема, тогда как солнцезащитный крем может оставлять следы практически везде. Эти пятна не только невероятно неприятно обнаруживать, но и довольно трудно вывести, пишет OBOZ.UA.

К счастью, одно средство для ежедневного использования может помочь навсегда избавиться от этих пятен, вернув белой одежде первоначальный вид.

Кислородный отбеливатель – это безопасная, цветная и экологически чистая альтернатива его хлорированному варианту, который обычно изготавливается на основе перкарбоната натрия или перекиси водорода.

Он расщепляется на воду, кислород и натуральную кальцинированную соду, что делает его биоразлагаемым и бережным как к тканям, так и к коже.

Хотя средства для выведения пятен перед стиркой иногда могут помочь, для некоторых требуется что-то более сильное.

После добавления отбеливателя рекомендуется налить тёплую воду, обычно около 60 °C. Тщательно перемешайте всё, прежде чем погружать белую одежду, но убедитесь, что шерстяные вещи хорошо промокли.

На следующий день просто слейте воду и положите влажную одежду в стиральную машину, постирайте её, как обычно. Стоит всегда стирать белую одежду вместе с другими белыми вещами, что поможет сохранить её белизну.

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