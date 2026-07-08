Не требует особых условий: названа альтернатива туе для живой стены дома

Немного времени, терпения и усилий – и вот ваш участок украшает не забор, а великолепная зеленая живая изгородь из натуральных растений. Чаще всего эту роль выполняет туя. Однако у нее есть отличная альтернатива – граб обыкновенный.

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Это очень модное растение, из которого получается естественная ширма от соседей и для зонирования сада. Но у такого решения есть и свои подводные камни. Издание Interia Kobieta рассказало, как правильно ухаживать за этим растением, чтобы получить наилучший результат.

Живая изгородь из граба – это модно

Современные сады известны своими оригинальными и нестандартными решениями. Одно из них – создание живой изгороди из граба обыкновенного, которым пытаются заменить, например, тую или бирючину. И действительно, это очень практичный вариант, ведь мы получаем плотное ограждение от ветра и любопытных взглядов соседей.

Живая изгородь из граба обыкновенного не только практична, но и эффектно выглядит. Она идеально подходит для наших климатических условий, поскольку хорошо переносит засуху и морозы, а также активно растет. Дополнительным плюсом является то, что осенью листва меняет окраску, добавляя саду яркий цветовой акцент.

Как обеспечить грабу оптимальные условия

Хотя это выносливое растение справляется практически в любых условиях, в слабокислой или слабощелочной почве оно чувствует себя лучше всего, что заметно по его более интенсивному росту. Граб хорошо растет на солнечных участках, но может развиваться и в тени, хотя в этом случае он не будет разрастаться так быстро.

Молодые саженцы, из которых будет формироваться ваша живая изгородь, необходимо регулярно поливать для хорошего укоренения. Стоит приложить усилия, чтобы в первые две недели после посадки почва постоянно оставалась слегка влажной. В дальнейшем растение прекрасно справится уже без нашего вмешательства.

Если вы выбираете живую изгородь из граба, стоит знать несколько деталей. Место для посадки ряда нужно хорошо перекопать (как минимум на глубину лопаты), а затем обогатить навозом или компостом.

Уход за живой изгородью из граба

Что действительно нужно грабу, так это частая обрезка. Даже когда саженцы еще совсем маленькие, их побеги нужно укорачивать: все длинные ветки срезают почти наполовину. Но стричь нужно не только их – регулярной обрезке должно подвергаться все дерево целиком. Эта процедура пойдет грабу только на пользу, ведь он не только быстро станет гуще, но и будет поддаваться фигурной обрезке.

К сожалению, частая обрезка, хотя и является обязательной, замедляет рост граба. Конечно, такие усилия окупятся в будущем, но нужно понимать, что на конечный результат в виде густой живой изгороди придется ждать несколько лет.

Плюсы и минусы живой изгороди из граба

Это растение выглядит действительно эффектно. Летом его украшением служит ярко-зеленая листва, которая надежно закрывает участок от посторонних глаз. Это также неплохая защита от порывистого ветра и убежище для полезных обитателей, например, для ежей или птиц.

Какие же минусы у такого решения? Граб сбрасывает листья на зиму, из-за чего ваша живая изгородь станет заметно прозрачнее. К этому добавляется и то, что из-за постоянной обрезки такая живая изгородь растет очень медленно, поэтому это растение подойдет скорее для терпеливых хозяев.

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