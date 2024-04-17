Не только дожди, но и мокрый снег: синоптики дали прогноз до конца недели в Украине. Карта

В Украине до конца недели ожидается похолодание и неустойчивые погодные условия с колебаниями температуры воздуха. Также значительную часть Украины накроют дожди, иногда с мокрым снегом.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. В некоторых западных областях ночью даже ожидаются заморозки.

Так, в четверг, 18 апреля, в большинстве областей Украины ожидается нестабильная погода с дождями. Ночью температура воздуха в западных и северных областях будет колебаться от +3 до +8 °С, а днем от +6 до +11 °С. В восточных и южных областях ночная температура будет в районе +8…+13 °С, а дневная – от +18 до +25 °С.

В пятницу, 19 апреля, в большинстве областей ожидаются небольшие дожди, а на юге страны – облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ночью температура воздуха в западных областях составит +1...+3°С. В Ивано-Франковской и Львовской областях возможны заморозки. На остальной территории страны ночная температура будет от +9 до +11 °С. Днем на западе Украины ожидается от +3 до +6 °С, а в других областях – от +11 до +16 °С.

В субботу, 20 апреля, в центральных областях, местами на западе и на востоке ожидаются небольшие дожди, в остальных областях будет сухая погода. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем воздух прогреется до +13...+19°С.

В воскресенье, 21 апреля, дожди ожидаются во всех областях, а на западе Украины синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью составит в среднем +3…+6 °С. Днем – +4…+6 °С, на востоке ожидается +10…+20 °С.

Как сообщал OBOZ.UA, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

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