Не стоит ни копейки: простой способ охладить комнату без кондиционера

В летнюю жару кондиционер становится главным спасением от духоты, однако такая техника есть далеко не в каждом доме, да и при постоянных рисках отключения света в Украине кондиционер не является панацеей.

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К счастью, спастись от жары можно с помощью доступной альтернативы, которую давно и успешно используют в жарких странах, например в Греции. OBOZ.UA рассказывает о простом способе охладить комнату без кондиционера.

Суть "греческого метода" охлаждения

Для этого хитрого метода понадобятся лишь обычные пластиковые бутылки, вода и морозильник. Нужно взять несколько пластиковых бутылок, наполнить их водой (оставив немного свободного места сверху, чтобы пластик не лопнул при расширении льда) и отправить в морозилку на ночь.

На следующий день вы получите бесплатные и эффективные мини-охладители для квартиры. Чем больше будет замороженных бутылок, тем ощутимее будет результат охлаждения.

Как выжать из лайфхака максимум

Просто расставить холодные бутылки по комнате – малоэффективно. Чтобы получить ощутимый результат, эксперты рекомендуют использовать их в тандеме с вентилятором.

Поставьте замороженную бутылку прямо перед потоком воздуха или сразу за вентилятором. Прибор будет прогонять воздух через ледяную поверхность, создавая эффект настоящего прохладного бриза. В процессе таяния лед поглощает тепло из окружающей среды, снижая температуру поблизости на 1–2 градуса.

Плюсы и минусы такого лайфхака

Полноценно заменить кондиционер в сильную жару этот способ не сможет, но у него есть свои очевидные преимущества и нюансы. Метод идеален для небольших комнат. Лучше всего ставить конструкцию непосредственно возле рабочего места или зоны отдыха. В просторных помещениях эффект будет почти незаметен.

Лед в бутылках тает примерно за 2–3 часа, после чего их придется вернуть в морозилку. Для непрерывного эффекта стоит заготовить два комплекта бутылок. При таянии на стенках пластика активно образуется влага. Чтобы не испортить мебель или пол, обязательно ставьте бутылки в глубокие тарелки или миски.

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