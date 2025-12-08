Не ставьте пуансеттию в этом месте: рождественский цветок быстро погибнет

Пуансеттия уже давно стала неотъемлемым атрибутом рождественских праздников. Этот цветок притягивает взгляды всех гостей благодаря своей яркости.

Однако ухаживать за ним тоже нужно уметь. Поскольку, как предупредили эксперты из Gardeners' World, неправильное размещение растения в квартире или доме приводит к его быстрой гибели.

Чтобы обеспечить цветение пуансеттии в течение всех рождественских праздников, надо учесть несколько важных моментов. И начать стоит с того, как выбрать удачный цветок.

Покупая пуансеттию в садовом центре или супермаркете, убедитесь, что она в идеальном состоянии, без увядших листьев – это вероятный признак хранения в холоде. Также рекомендуется избегать пуансеттий, выставленных у входов или на площадках АЗС, поскольку они вряд ли долго прослужат.

Позаботьтесь о том, чтобы пуансеттия была хорошо защищена по дороге домой. Ее нежные листья легко поддаются воздействию минусовых температур. Попросите продавца завернуть цветок или накрыть полиэтиленовым пакетом, если нужно. Не оставляйте пуансеттию в машине надолго, поскольку температура может быстро упасть, и ваше растение пострадает.

Где следует разместить пуансеттию в помещении?

Найдите хорошо освещенное место, но без прямых солнечных лучей и сквозняков. Идеальная температура для этих праздничных красавиц – от 13-15°C.

Пуансеттии лучше не ставить на подоконнике, поскольку там может стать достаточно холодно ночью. Это касается не только окон; держите пуансеттию подальше от дверей и каминов, которые также могут быть источником сквозняков.

