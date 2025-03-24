Не ссорьтесь с женщинами: астропрогноз на 24 марта

В понедельник, 24 марта, длится 25 лунный день. Луна находится в созвездии Козерога с переходом в Водолея, Солнце находится в Овне.

Видео дня

Чего ждать от такого дня, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она посоветовала провести этот день в окружении женщин.

Двойка и четверка, из которых состоит сегодняшняя дата, вместе дают шестерку. "Это энергия Венеры, энергия красоты. И понедельник – это энергия Луны. То есть понедельник придет сугубо в женские энергии", – сказала Исита Гая.

Она порекомендовала в этот день уделить время своим близким женщинам. "Я бы советовала вам встретиться с подругой, сделать какой-нибудь женский круг, посетить маму побыть в контакте со своей дочерью", – объяснила она.

Астролог подчеркнула, что в этот понедельник является днем красоты и женской энергии и погружаться в нее нужно именно через контакты. "Вы можете через общение и контакт с другими женщинами погрузиться глубже в эту женскую энергию и прожить ее", – добавила Исита Гая.

В заключение она предупредила, чего сегодня делать не надо. "Не стоит ссориться с женщинами, не стоит вступать в конфликты с женщинами. Оставьте вот эти негативные сложные обстоятельства и уйдите в гармоничное взаимодействие с женской энергией", – посоветовала она.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 24 марта для всех знаков зодиака – кого ждет момент истины, а у кого впереди много работы.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.