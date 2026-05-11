Не спешите с выводами: что 11 мая обещают звезды всем знакам зодиака

Понедельник пройдет под влиянием Луны в Рыбах, поэтому многим будет сложно быстро включиться в работу. Появится желание больше отдыхать, избегать конфликтов и думать о личном. День больше подходит для спокойных дел, чем для серьезных споров или перегрузок.

Видео дня

Как сообщает Vogue, при этом Солнце в хорошем аспекте с Юпитером поможет смотреть на ситуации более позитивно. Даже если что-то пойдет не по плану, будет легче найти выход или придумать новую идею.

Овен

Овнам захочется побыть подальше от людей, которые слишком много от них требуют. День хорошо подойдет для домашних дел, покупок и общения с родными. Не стоит нервничать из-за чужого поведения – спокойный разговор даст лучший результат. Вечером удастся лучше разобраться в своих планах и немного отдохнуть.

Телец

Тельцам стоит сосредоточиться на работе и денежных вопросах. День будет удачным для важных дел и планирования будущего. При этом лучше не спорить с людьми, которые упорно стоят на своем. После активного дня захочется покоя и отдыха дома.

Близнецы

Близнецы могут слишком эмоционально реагировать на чужие проблемы и слова. Астрологи советуют не принимать все близко к сердцу и больше думать о собственных делах. Также день подойдет для наведения порядка дома и решения семейных вопросов.

Рак

Ракам стоит немного замедлиться и не спешить. Этот день хорошо подходит для любви, романтики и теплых разговоров с близкими. Одинокие Раки могут познакомиться с интересным человеком или получить приятный сюрприз.

Лев

У Львов будет продуктивное начало недели. Они быстро справятся с важными задачами и смогут получить полезную информацию. А вот вечером лучше не начинать сложных разговоров и просто отдохнуть в хорошей компании.

Дева

Девам захочется комфорта и приятных эмоций. День будет хорошим для покупок, заботы о себе и отдыха. Не нужно брать на себя чужие обязанности. Вечером возможно приятное свидание или теплая встреча.

Весы

Весам следует внимательнее относиться к своим словам, чтобы не поссориться с кем-то по пустякам. День может быть эмоциональным, поэтому важно не поддаваться настроению. Лучше заниматься своими делами и не вмешиваться в чужие конфликты.

Скорпион

Скорпионов ждет много общения и важных встреч. Но спешить с решениями не стоит – спокойствие поможет получить лучший результат. После обеда полезно сделать паузу и позаботиться о себе.

Стрелец

Стрельцам придется решать много дел, поэтому день лучше начать с четкого плана. Это поможет избежать хаоса и быстрее справиться с обязанностями. В отношениях стоит избегать резких слов и критики. Вечер хорошо подойдет для прогулки или отдыха.

Козерог

Козероги легко справятся даже со сложными задачами. День будет удачным для обучения, новой информации и саморазвития. Также возможны интересные знакомства или приятное общение с людьми, которые имеют схожие интересы.

Водолей

Водолеи будут чувствовать себя уверенно и знать, как действовать в важных ситуациях. Не стоит слепо слушать чужие советы – лучше доверять собственному опыту. Во второй половине дня захочется больше времени провести с любимым человеком или просто отдохнуть.

Рыбы

Для Рыб понедельник будет удачным и активным. Они будут иметь много энергии и желания двигаться вперед. День подходит для новых идей, работы в команде и важных разговоров. Вечером стоит найти время для развлечений, спорта или встречи с друзьями.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.