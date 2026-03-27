Не содой единой: чем смягчить одежду во время стирки, чтобы она не была жесткой

Нет ничего более досадного, чем постирать белье и обнаружить, что ваша одежда стала после этого жесткой.

Эта неприятная текстура после стирки обычно является результатом чрезмерного использования стирального порошка, особенно если вы живете в районе с жесткой водой. Большое количество средства может затруднить полное полоскание стиральными машинами, что в результате оставляет на одежде мыльный налет, который делает ткань жесткой, пишет OBOZ.UA.

Сушка на воздухе также может быть причиной того, что ваша одежда становится твердой и колючей, поскольку отсутствие тепла от сушильной машины означает, что волокна ткани не распушиваются, из-за чего ваше белье сохнет в жестком, твердом состоянии.

Пищевая сода – это простой ингредиент, который может помочь в борьбе с этой проблемой, нейтрализуя pH воды в стиральной машине, помогая удалить стиральный порошок и минеральные остатки, которые могут сделать одежду шероховатой на ощупь. Но она не лишена недостатков, и эксперты по стирке говорят, что один ингредиент на самом деле работает лучше – это белый уксус.

Он имеет естественную кислотность, поэтому помогает растворять остатки мыла из моющего средства, которые могут накапливаться на одежде, делая ее жесткой, а также это гораздо более дешевая альтернатива коммерческим смягчителям ткани.

