Как освежить одеяла без стирки: гениальный скандинавский трюк
Ничто так быстро не портит расслабленный выходной день, как мысль о том, что придется стирать огромное зимнее одеяло. В большинстве случаев мы с силой заталкиваем его в стиралку, и наконец-то молимся, чтобы машина не выскочила из ванной комнаты, когда начнется цикл отжима. Или же другой, не лучший сценарий – тащить эту огромную массу в химчистку, где мы тратим небольшое состояние на одну стирку.
Однако, есть один трюк. Он гениальный, экологичный и, прежде всего, абсолютно бесплатный. Наши бабушки освоили его десятилетия назад, но мы забыли о нем в потоке современных технологий и ароматизированных смягчителей белья, пишет OBOZ.UA.
Секрет идеальной чистоты, как ни странно, кроется не в дорогих моющих средствах с ароматом "альпийского утра", а в самом утреннем воздухе. Ваш балкон, терраса или сад – это идеальное место. Холодный, свежий и сухой воздух безжалостно выгоняет влагу из ткани. Как известно, влага – лучший друг и союзник того, чего мы действительно не хотим в постели: бактерий, неприятных запахов, подозрительных желтых пятен и плесени.
Когда вы подвергаете свое одеяло воздействию свежего воздуха и солнечного света, происходит немного природной магии. Солнце с его ультрафиолетовыми (УФ) лучами действует как естественное, высокоэффективное дезинфицирующее средство. Воздействие не только освежает ткань, но и буквально убивает пылевых клещей и микроорганизмы на месте, которые являются главными подозреваемыми в вашем утреннем чихании и заложенности носа. Ваш хороший сон заслуживает среду, чистую как слеза – и без агрессивных химикатов.
Регулярно проветривая одеяло на свежем воздухе, вы можете восстановить его первоначальный объем и легендарную мягкость. Волокна наполнителя, которые сплющились из-за ночного потоотделения и веса вашего тела, расслабляются и снова надуваются на свежем воздухе. Ваше одеяло дышит в ритме природы и превращается обратно в роскошное постельное белье, которое вы изначально приобрели.
Однако, чтобы эффект был идеальным, а ваше одеяло действительно сохранило эту роскошную мягкость, крайне важно выполнять процедуру в правильное время и с правильной техникой.
