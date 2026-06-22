Не скрывает протез и мечтает о Паралимпиаде: история Александры Паскаль вошла в музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова

Александра Паскаль выжила после ракетного удара по Затоке в мае 2022 года. После трагедии девочка провела 15 дней в коме. Из-за тяжелых ранений врачам пришлось ампутировать ей ногу. Когда Саша пришла в себя, больше всего ее волновало, сможет ли она снова заниматься любимой художественной гимнастикой. После установки бионического протеза девочка вернулась в спортзал. Сегодня она уже одерживает победы на турнирах. Свою историю Александра Паскаль рассказала Музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"Я очень люблю этот вид спорта, занимаюсь с четырех лет. Как только врачи разрешили мне заниматься, я пошла к своей тренерше и сказала ей: „Можно я пойду в зал?" Я вернулась к своим девочкам, к своей команде. Они ждали меня", – говорит Александра.

Впрочем, возвращение в спорт было нелегким. Девочке приходилось преодолевать фантомные боли, привыкать к новой реальности, заново принимать себя. Мама Саши Мария говорит: она видела, как тяжело давались дочери первые шаги с протезом, как она иногда страдала от боли и усталости, но каждый раз возвращалась в зал.

"Были одни соревнования, и у неё очень сильно болела нога. Когда она ходит, протез натирает ей кожу. Там всё покраснело, и она уже говорит: "Я не могу". А потом надела его и пошла, говоря: „Я всё сделаю". Если она чего-то хочет, то обязательно достигнет своей цели", – говорит женщина.

Сейчас 10-летняя Александра Паскаль тренируется каждый день наравне с другими, без каких-либо послаблений. Она уже побеждает на международных турнирах, хотя теперь опирается только на одну здоровую ногу. Саша также является ярой болельщицей ФК "Шахтер", побывала на Олимпийских играх в Париже и сейчас мечтает об участии в Паралимпиаде. Влюбленная в спорт девочка стремится привезти золото в Украину. А ещё среди её самых больших желаний — посетить Японию.

"Я очень хочу увидеть мир. Мне нравится Япония – там красиво", – признается Саша.

Вскоре и эта её мечта сбудется. Этим летом Александра Паскаль отправится в мировое турне "Dance of Freedom", чтобы показать миру свой "танец свободы". Путешествие стало возможным благодаря поддержке Рината Ахметова, основателя Фонда и президента ФК "Шахтер".

Сегодня Александра также активно делится своей жизнью в социальных сетях и вдохновляет других собственным примером. За её страницей в Instagram следят более 70 тысяч подписчиков. Там она показывает свои тренировки, соревнования и повседневную жизнь. Скоро Саша будет рассказывать там о своих путешествиях.

Девочку уже узнают на улицах и подходят, чтобы поговорить и сфотографироваться. Для многих она стала символом силы, выдержки и веры в себя. Саша не скрывает свой протез, наоборот, носит юбки и шорты, ведь живет без ограничений.

"Важно, чтобы люди видели, что с нами делает война. Очень важно, чтобы мир знал, что происходит в Украине, что с нами делает российский агрессор, обстреливающий невинных детей", – говорит Мария Паскаль.

Смотрите историю Александры и Марии Паскаль здесь.

Коллекция Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных жителей, пострадавших от войны России против Украины.